Equipe de France: Hervé Renard explique comment il a géré le ramadan dans ses précédents vestiaires

Dans un entretien accordé vendredi au Figaro, le sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard explique sa gestion du ramadan. Le coach de 54 ans a été à la tête de plusieurs équipes composées de joueurs musulmans, dont les sélections marocaines et saoudiennes.

De l’affaire Christophe Galtier à la mise à l’écart temporaire du Nantais Jaouen Hadjam, le ramadan qui se termine ce vendredi est devenu un sujet sensible dans le monde du football. Mais sa gestion ne pose pas toujours de souci. Que ce soit à la tête de l’USM Alger, de la sélection marocaine ou saoudienne, Hervé Renard a eu sous ses ordres plusieurs équipes composées de joueurs musulmans. Celui qui est devenu sélectionneur des Bleues assure avoir toujours bien géré la période du ramadan.

"On parle trop de ce sujet"

"Je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là, confirme le technicien de 54 ans vendredi, dans les colonnes du Figaro. Il faut respecter les règles collectives, je parle de la France qui est un pays laïc, mais il faut également prendre en compte que c'est important pour les musulmans. Le ramadan est une question spirituelle et une conviction personnelle. C'est sans doute le moment le plus important pour eux dans l'année. J'ai souvent discuté avec des joueurs qui me disaient se sentir mieux pendant cette période, parce que cette conviction est plus forte que toute autre chose."

Pour Hervé Renard, une bonne gestion du ramadan passe par du dialogue, de l’écoute mais aussi des règles. "Aujourd'hui, on parle trop de ce sujet, cela fait des débats, avec des personnes qui savent à peine de quoi elles parlent..., regrette néanmoins le sélectionneur des Bleues avant de conclure : "C'est un sujet très sensible qui met le feu un peu partout. Trop parfois."