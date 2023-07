Coupe du monde féminine: première victoire historique du Maroc face à la Corée du Sud

Le Maroc s'est imposé 1-0 face à la Corée du Sud ce dimanche, scellant ainsi une première victoire historique en Coupe du monde. Les Lionnes de l'Atlas, qui participent à leur premier Mondial, sont toujours en lice pour la qualification en huitièmes de finale, après une lourde défaite 6-0 face à l'Allemagne.

Le Maroc, novice dans la compétition, a remporté son premier succès dans un Mondial féminin, contre la Corée du Sud (1-0), dimanche à Adélaïde, grâce à un but de la tête d'Ibtissam Jraidi (6e). Les joueuses entraînées par Reynald Pedros, battues par l'Allemagne (6-0) lors de leur entrée en lice, restent en course pour la qualification pour les 8es de finale, avant d'affronter la Colombie lors de la dernière journée du groupe H, jeudi.

Une domination marocaine

Les Marocaines ont réussi à tenir le score tout le long de la rencontre, grâce à un bloc solide et un bon travail défensif de chaque ligne. Plus tranchantes que leurs adversaires, elles auraient pu rentrer aux vestiaires avec un avantage plus conséquent, mais ont pêché dans le dernier geste. La seconde période a été plus compliquée à négocier, après une première grosse de Zineb Redouani (50e).

La Corée du Sud a ensuite remis le pied sur le ballon, mais toujours sans réussir à cadrer la moindre frappe. A l'image de la frappe de Casey Phair, plus jeune joueuse à disputer une Coupe du monde et première métisse à jouer pour le pays asiatique, en toute fin de match. Au total, les Taeguk Ladies comptabilise 16 tirs, pour aucun cadré.

"Pouvoir jouer quelque chose sur ce troisième match"

"Il faut qu’on ramène des points, avait prévenu Reynald Pedros avant la rencontre, dans une interview pour So Foot. Si on espère et on pense que l’Allemagne gagnera ses trois matchs, si demain on fait match nul, on est encore en vie pour le troisième match. Si demain on gagne, on l’est encore plus et si on perd, on rentre à la maison. L’ambition c’est de ramener des points demain, au minimum un match nul, pour pouvoir jouer quelque chose sur ce troisième match."

L'entraîneur tricolore, deux fois champion d'Europe avec l'OL, a exulté au coup de sifflet final, courant pour fêter avec toute son équipe ce premier succès historique. Première buteuse pour le Maroc dans une Coupe du monde féminine, Ibtissam Jraidi a été nommée joueuse du match, après avoir fondu en larmes sur le terrain.