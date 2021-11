Le PSG condamne la violente agression contre Hamraoui, sa coéquipière Diallo placée en garde à vue

La milieu de terrain du PSG Aminata Diallo a été interpellée ce mercredi matin dans le cadre d'une enquête sur la violente agression de l'une de ses coéquipières, Kheira Hamraoui, à laquelle elle pourrait être liée, de près ou de loin.

Une joueuse du Paris Saint-Germain a été placée en garde à vue ce mercredi matin. Selon les informations du quotidien l’Equipe, Aminata Diallo, milieu de terrain du club de la capitale et de l’équipe de France, a été interpellée à son domicile, afin d’être entendue, dans le cadre de l’agression de l’une de ses coéquipiers, Kheira Hamraoui, par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB).

Une violente agression à la barre de fer

"Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du Club, a confirmé le PSG dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner."

Kheira Hamraoui aurait été victime d’un guet-apens dans la soirée du 4 novembre alors qu’elle rentrait d’une soirée organisée par le PSG avec deux de ses coéquipières, dont Aminata Diallo, qui se trouvait au volant de la voiture au moment de l'agression. Plusieurs agresseurs, le visage masqué, auraient alors attaqué le véhicule, l’un d’entre eux parvenant même à pénétrer à l’intérieur de l’habitacle, selon l’Equipe. Touchée à plusieurs reprises à la barre de fer, Hamraoui se serait vue poser plusieurs points de suture aux jambes et aux mains. Diallo est actuellement entendue concernant le rôle qu’elle aurait joué dans cette affaire, sur fond de rivalité interne au PSG.