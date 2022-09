Foot féminin: grosse tuile pour l'OL, Sara Däbritz absente plusieurs mois

Arrivée à l'Olympique Lyonnais cet été en provenance de Paris Saint-Germain, Sara Däbritz s'est gravement blessée à la cheville annoncent les Gones ce vendredi. L'internationale allemande devrait manquer quatre mois de compétition.

Gros coup dur pour l'Olympique Lyonnais. Débarquée à Lyon cet été en provenance du PSG, la milieu de terrain Sara Däbitz, considérée comme l'une des meilleures du monde à son poste, s'est blessée à la cheville, a annoncé l'OL vendredi.

Elle sera opérée la semaine prochaine

"L’internationale allemande a passé des examens complémentaires qui ont révélé une entorse de la cheville doublée d’une atteinte ligamentaire interne. Sara Däbritz sera opérée à Lyon la semaine prochaine et devrait être indisponible lors des quatre prochains mois. L’Olympique Lyonnais apporte tout son soutien à sa milieu de terrain et espère la retrouver rapidement dans le groupe de Sonia Bompastor", a écrit le club dans un communiqué.

Finaliste du dernier Euro (perdu contre l'Angleterre) avec l'Allemagne, Sara Däbritz a remporté le championnat de France avec le PSG en 2021, et était nominée dans l'équipe-type de D1 la saison dernière. En deux matchs disputés avec l'OL cette saison, elle a inscrit un but et délivré une passe décisive.