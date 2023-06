Football: l'international néerlandais Quincy Promes condamné à un an et demi de prison pour avoir poignardé son cousin

Quincy Promes, attaquant du Spartak Moscou et international néerlandais, a été condamné dans son pays pour avoir grièvement blessé au couteau l'un de ses cousins en 2020.

Le footballeur néerlandais Quincy Promes a été condamné à un an et demi de prison dans son pays pour avoir poignardé son cousin à la jambe lors d’une fête de famille au cours de l’été 2020. Selon le tribunal d'Amsterdam, le joueur s'est rendu coupable de voies de fait graves. Il doit également verser à la victime 7.000 euros de dédommagement. Le ministère public avait requis deux ans de prison à son encontre.

Il était initialement poursuivi pour tentative d'homicide mais sur la base de plusieurs témoignages, le parquet a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour établir que son but était de tuer la victime. Dans cette affaire, le casier judiciaire vierge de Promes était également une circonstance atténuante. Promes, qui joue pour le Spartak Moscou, était en Russie lorsque le verdict est tombé, il n’y a donc pas assisté, officiellement en raison d'obligations contractuelles envers son club, selon son avocat.

Il craignait également d'être arrêté s'il venait aux Pays-Bas, car le ministère public veut l'entendre dans une autre affaire de trafic de drogue, fait savoir le Telegraaf. Une vieille dispute au sujet d’un collier volé aurait été l’élément déclencheur de ce geste. L'attaque à l'arme blanche dont il dément être l'auteur a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2020 à Abcoude, alors qu'on célébrait, dans un entrepôt de l'entreprise de vêtements du footballeur, l'anniversaire de son frère.

Bientôt jugé dans une autre affaire

Promes a nié les faits devant les enquêteurs, mais des enregistrements ainsi que des échanges téléphoniques ont révélé qu’il mentait, il se serait même vanté d’avoir sauvé l’honneur de la famille ce jour-là, rapporte la presse néerlandaise. Par ailleurs, deux témoins oculaires auraient vu Promes poignarder sa victime. Le couteau a sectionné un tendon de la jambe du cousin, qui souffre encore de ces séquelles.

La peine aurait été réduite de six mois si Promes avait exprimé des remords et assumé sa responsabilité. Il ne l'a pas fait, bien au contraire, tentant de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Le footballeur du Spartak Moscou peut encore faire appel de la condamnation. Promes doit également être jugé ultérieurement, car il est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue.

Le footballeur de 31 ans est accusé, aux côtés d'un autre Néerlandais de 31 ans, d'avoir importé en janvier 2020 "plusieurs centaines de kilos" de cocaïne, notamment via le port d'Anvers, en Belgique. L'ancien joueur de l'Ajax et international des Oranje était déjà soupçonné d'implication dans un trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle. Là encore, Promes nie toute implication.