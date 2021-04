Le sport face au coronavirus en direct: du public pour le GP de Monaco?

F1: possible retour du public au GP de Monaco

Des spectateurs, en nombre limité, devraient être admis au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le 23 mai, mais pas sur les courses précédentes au Portugal (2 mai) et en Espagne (9 mai), a indiqué dimanche le patron de la F1.



"Nous suivons la situation quotidiennement, qui évolue d'heure en heure. Dans les prochains Grands Prix du Portugal et d'Espagne, malheureusement nous n'aurons personne, mais Monaco se présente comme le premier Grand Prix où il devrait être admis un nombre limité de personnes le dimanche", a indiqué Stefano Domenicali, PDG de la F1 sur la chaîne italienne Sky TG24.



"Cela nous donne de l'espoir pour l'avenir, car si la situation s'améliore, il y aura une réouverture progressive et les fans auront l'occasion de participer", a-t-il ajouté. "Il y a une incroyable envie physique de Formule 1, pas seulement à la télévision", a estimé le patron de la F1.



Lors du premier Grand Prix de Bahreïn, fin mars, quelques spectateurs vaccinés ou guéris du Covid-19 avaient pu assister à la victoire de Lewis Hamilton.



Monaco a annoncé il y a une dizaine de jours un assouplissement des restrictions sanitaires dans la Principauté, mais sans trancher le sujet du public au Grand Prix de Formule 1. L'hebdomadaire Monaco Hebdo, généralement bien informé, avait indiqué que "le huis clos serait pour le moment écarté" et que "plusieurs scénarios" étaient "étudiés par les autorités", dont celui "d'une jauge à 30% ou 50%".

(AFP)