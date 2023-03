Barcelone – Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Clasico en direct ?

Ce week-end, ne manquez pas le choc événement entre le Barça et le Real ! C’est l’occasion pour le Real Madrid de revenir dans la course au titre. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Barcelone – Real Madrid en direct !

Ce dimanche soir, le Clasico Barcelone – Real Madrid est diffusé sur beIN SPORTS, en direct du Camp Nou. Cette saison, c’est la quatrième fois que les deux clubs se rencontrent. Le premier choc de Liga s’est déroulé en octobre, et le Real l’avait emporté 3 buts à 1.

Depuis, le FC Barcelone s’est imposé lors du match de la Supercoupe d’Espagne en janvier dernier (1-3), ainsi qu’en demi-finale aller de la Coupe du Roi (0-1). Cette nouvelle rencontre est donc l’occasion pour le Real de prendre sa revanche, et de réduire l’écart en championnat. Actuellement, les coéquipiers de Karim Benzema sont seconds du classement, avec 56 points et 17 victoires. De leur côté, le Barça est premier avec 65 points, 2 défaites et une différence de buts de 39. Ce dimanche, les hommes de Carlo Ancelotti retrouvent l’un des matchs charnières de la saison, après un duel intense contre Liverpool en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Vous souhaitez assister au Clasico ? Ici, on vous dévoile à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, en direct ce dimanche !

Match Barcelone – Real Madrid en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid est retransmis en direct ce dimanche soir sur la chaîne beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures, au Camp Nou. Dès 20 heures, les journalistes sportifs beIN SPORTS prennent l’antenne pour vous plonger au cœur des enjeux de ce Clasico. Vous pouvez regarder tous vos programmes préférés en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport x beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de douze mois.

