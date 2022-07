Liga: le Barça rend hommage à son plus ancien socio décédé à 101 ans

Le FC Barcelone a annoncé le décès de son plus vieux socio, Manuel Manos Gonzalbo. Le supporter catalan s’est éteint samedi à l’âge de 101 ans. Il était membre du club culé depuis près de quatre-vingt-dix ans.

Le FC Barcelone n’avait remporté qu’un seul de ses vingt-six titres de champion lorsqu’il a pris sa carte de membre, le 5 septembre 1932. Près de quatre-vingt-dix ans plus tard, Manuel Manos Gonzalbos est mort en étant le plus vieux socio du Barça. Le club catalan (fondé en 1899) a annoncé son décès dans un communiqué, en présentant ses condoléances à ses proches. Le doyen du Camp Nou s’est éteint samedi à l’âge de 101 ans.

Il était devenu le socio n°1 de l’entité culé le 11 février 2019, en succédant à Josep Maria Selva Vallespinosa, adhérent depuis le 3 janvier 1931. En 2007, le président Joan Laporta l’avait décoré pour ses soixante-quinze ans en tant que socio du Barça. Durant une petite décennie, il a vu son équipe de cœur se développer de manière vertigineuse. Sur la scène nationale, où Barcelone est devenu l’égal du grand Real Madrid.

Le Barça est devenu grand sous ses yeux

Et sur le plan européen, où les joueurs au maillot blaugrana ont brillé avec notamment cinq sacres en Ligue des champions (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) et cinq Supercoupes de l’UEFA. Le Barça a également remporté trois fois le Mondial des clubs et vu passer une pluie d’artistes, à l’image de Johan Cruyff, Diego Maradona, Romario, Hristo Stoichkov, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Samuel Eto’o, Andrés Iniesta ou Lionel Messi.