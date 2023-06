Liga: retour au classique pour le Barça, qui présente son nouveau maillot domicile

Le FC Barcelone a dévoilé ce jeudi sa nouvelle tunique domicile pour la saison prochaine, un maillot qui renoue avec la tradition de ceux portés par le passé par les joueurs catalans.

Des manches écarlates, cinq bandes à l'avant dont trois de couleur bleue et deux rouges, des motifs en relief dans la partie centrale, exit les bandes noires... Le Barça tient sa nouvelle tunique domicile pour la saison 2023-2024. Les champions d'Espagne ont présenté officiellement ce jeudi, vingt-quatre heures après leurs rivaux madrilènes, leur nouveau maillot. Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé l'arboreront dès le mois d'août.

Le Barça revient aux sources pour son maillot domicile

Cette tunique, déjà disponible à la vente sur la boutique officielle du club catalan, renoue avec celles portées "par les pionniers et pionnières du Barça". "Nous réunissons une nouvelle génération d'athlètes, d'artistes et de dirigeants qui sont là pour montrer la voie", explique le message promotionnel. La campagne de promotion a été assurée à la fois par des membres de l'équipe masculine, comme Robert Lewandowski, mais aussi par des joueuses de l'équipe féminine comme la double Ballon d'or Alexia Putellas.

Nike sera toujours l'équipementier du club, tandis que Spotify restera le principal sponsor maillot, comme la saison dernière.

Autre petit changement sur la manche, le logo de la Liga a été re-designé. LaLiga Santander va laisser place à LaLiga EA Sports FC à partir de la saison prochaine et pour au moins cinq ans, ce qui va s'accompagner d'un changement d'identité visuelle. Présents depuis trente ans, le cercle multicolore et le ballon disparaissent au profit de deux courbes rouges qui forment un double L comme sigle de la Liga. La typographie, tout en capitale, change aussi. Pour rappel, ce deal avec l’éditeur de jeu vidéo, qui s’étale sur cinq ans, devrait rapporter 30 millions d’euros par an à la fédération, selon la presse espagnole, contre les 17 millions annuels actuellement perçus pour le partenariat avec la banque Santander.