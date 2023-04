Barça: le grand retour d'Alexia Putellas après plus de 9 mois d'absence

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur le 5 juillet 2022 lors d'un entraînement avec la sélection espagnole, Alexia Putellas a reçu ce mercredi l'accord médical et fait partie du groupe qui affrontera Chelsea ce jeudi lors de la demi-finale retour de Ligue des champions.

9 mois et 21 jours après. Alexia Putellas a reçu ce mercredi l'autorisation médicale lui permettant de faire son retour sur les terrains dès ce jeudi lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Chelsea. La milieu de terrain du FC Barcelone avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur le 5 juillet 2022, alors qu'elle était à l'entraînement avec la sélection espagnole durant l'Euro.

Presque un an après son dernier match avec le Barça

La joueuse barcelonaise s'entrainait depuis plusieurs semaines avec le groupe et sa reprise se passait comme prévu. Un temps envisagée dans le groupe pour le déplacement à Londres lors de la demi-finale aller de Ligue des champions ayant eu lieu ce week-end, elle avait finalement juste accompagné ses coéquipières, observant la rencontre depuis les tribunes. Ce n'est qu'après la dernière séance d'entraînement de ce mercredi au Camp Nou avant le match retour que le Barça a pris la décision de l'autoriser à jouer.

Son dernier match était lui avec l'équipe nationale espagnole, le 1er juillet 2022, lorsque l'Espagne a affronté l'Italie lors du dernier match de préparation pour l'Euro féminin. Le match s'est soldé par un match nul 1-1, au cours duquel Alexia a marqué le but de l'égalisation et a joué les 90 minutes.

Alexia Putellas a été absente de 42 matches de son équipe et n'a plus joué sous la tunique blaugrana depuis le 29 mai 2022 et une finale de Coupe de la Reine face au Sporting Huelva où le Barça s'était imposé 6-1. Au total, Alexia a vécu 3.810 minutes, principalement depuis les tribunes. En son absence, l'équipe a remporté un titre (Supercoupe) et n'a perdu qu'un seul match (une défaite 3-1 contre le Bayern à Munich).

Un boost des ventes?

Sa récupération a suivi les délais fixés par le protocole du Barça, qui estimait que son retour se ferait sous dix à douze mois: reprise de l'activité physique (11 novembre), retour au vert (30 décembre), reprise du travail en groupe (27 mars), travail complet avec le groupe (19 avril), retour à une convocation (20 avril), autorisation médicale (26 avril) et retour dans le groupe (26 avril).

Tous les médias catalans s'accordent pour dire qu'elle ne débutera pas face à Chelsea ce jeudi (18h45), mais qu'elle pourrait jouer quelques minutes si les sensations sont bonnes et le résultat favorable. Son retour suscitait une grosse attente de la part des supporters et des médias et le club espère également cela contribuera à stimuler la vente de billets pour le match de demain. 65.000 billets ont déjà été vendus.