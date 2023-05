Mercato: le Barça annonce le départ de la légende Busquets à la fin de la saison

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le FC Barcelone, Sergio Busquets ne prolongera pas son contrat. Via une vidéo diffusée sur les réseaux du club, le milieu de terrain a annoncé son départ à venir. L’Espagnol a profité de l’occasion pour remercier son club formateur et les supporters.

Une page se tourne au FC Barcelone. Arrivé chez les jeunes du club en 2005 et passé pro en 2008, Sergio Busquets (34 ans) va quitter son club de toujours à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain a annoncé via une vidéo qu’il ne prolongera pas l’aventure chez les Catalans.

Encore titulaire indiscutable sous les ordres de Xavi, l’Espagnol compte plus de 700 matchs disputés avec le Barça. Une telle annonce ne pouvait pas se faire sans un message destiné aux supporters, prononcé par le champion du monde 2010: "L’heure est venue d’annoncer que c’est ma dernière saison au Barça. Je voudrais remercier tous les membres du club, et les fans présents à travers le monde qui m’ont supporté et donné l’amour durant toutes ces années. Aussi ma famille qui m’a toujours supporté dans les bons et mauvais moments."

"Le moment est venu"

Pendant plusieurs semaines, une prolongation de contrat semblait envisageable. Mais après avoir pris sa retraite internationale à la fin de la Coupe du monde, Busquets a pris une autre décision très forte. Un choix qu’il explique: "Ça a été un honneur, un rêve, une fierté de défendre cet écusson pendant tant d’années. Tout début a une fin, ça n’a pas été une décision facile à prendre, mais je pense que le moment est venu."

Détenteur de 3 Ligues des Champions, 8 titres de champion d’Espagne et 7 Coupe du Roi, l’Espagnol a collectionné les trophées avec les Catalans. Une vraie fierté pour celui qui peut encore gagner le championnat à la fin de la saison: "J’ai toujours rêvé de jouer avec ce maillot au stade. La réalité a dépassé mes rêves. Je n’aurais jamais cru si on m’avait dit quand je suis arrivé chez les jeunes, que j’allais jouer 15 ans dans le meilleur club du monde, le club de ma vie que je supporterai toujours, en être un capitaine, et dépasser les 700 matchs. Être un fan du Barça est la meilleure chose qui soit."

Un avenir en Arabie Saoudite ?

Busquets pourrait ne pas rester très longtemps sans club. Selon Mundo Deportivo, le milieu dispose de quatre prétendants: trois en Arabie Saoudite (Al-Shabab, Al-Nassr et Al-Hilal) et une en MLS (Inter Miami). Le média catalan précise qu’un des représentants du joueur est à Riyad.

La seule offre officielle viendrait pour l’heure d’Al-Nassr. Après s’être attaché les services de Cristiano Ronaldo, l’équipe saoudienne avait déjà tenté une approche pour Busquets en lui proposant un salaire de 17M€ nets. Un chiffre pouvant augmenter, ce qui ferait sérieusement réfléchir le champion du monde.