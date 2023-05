Mercato: Busquets a tranché pour son avenir et en a informé les dirigeants du Barça

Légende du FC Barcelone, Sergio Busquets aurait informé ses dirigeants de sa décision de quitter le club cet été, d’après la presse espagnole. Seul le timing de son annonce officielle resterait encore à déterminer.

Une page de l’histoire du FC Barcelone devrait se tourner cet été. Légende du club, où il a disputé plus de 700 matchs, Sergio Busquets devrait le quitter à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. L’information a été confirmée par le média espagnol Marca, selon lequel le milieu de terrain aurait annoncé sa décision aux dirigeants. Seul le timing de l’annonce officielle, qui pourrait avoir lieu très prochainement, reste encore à déterminer.

La nouvelle du départ de Busquets va dans le sens des rumeurs mercato parues récemment, qui envoyaient l’international espagnol dans le championnat d’Arabie Saoudite, notamment à Al Hilal, en compagnie de ses anciens coéquipiers Lionel Messi et Jordi Alba. Le Barça aurait pourtant essayé de le faire rester un an de plus, puisqu’il rentrait encore dans les plans de son etnraineur Xavi, qui avait émis le souhait de le conserver. La dernière offre faite par le club, avec une réduction de 30% de son salaire, l’a toutefois conforté dans son choix.

Une décision prise en début de saison

S’il a encore disputé 27 matchs de championnat cette saison, dont l’écrasante majorité en tant que titulaire, Busquets ne terminera pas pour autant son aventure au Barça sur la meilleure des notes. Ces derniers mois, il a été sifflé à plusieurs reprises pour son public qui l’a jugé responsable, en tant que cadre, des récentes faillites européennes du club. D’après les rumeurs, il aurait ainsi pris sa décision de quitter la Catalogne dès le début de la saison.

Busquets devrait terminer son aventure au Barça avec, a minima, un titre supplémentaire: celui de la Liga, où les Blaugranas possèdent 13 points d’avance à cinq journées de la fin. Cela serait le neuvième de sa carrière, auquel il faut ajouter sept Coupe du Roi, sept Supercoupe d'Espagne, trois Ligue des champions, trois Coupe du monde des clubs et trois Supercoupe d’Europe. Le tout en quinze ans de carrière professionnelle avec son club amateur. Qui ne devrait donc pas être son club de toujours.