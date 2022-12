PSG: pour Lewandowski, Messi est largement favori pour le Ballon d'Or

Robert Lewandowski, qui a croisé Lionel Messi et Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, fait de l'Argentin le grand favori du prochain Ballon d'Or. Ce serait alors le 8e de la "Pulga".

Battu par l'Argentine en phase de poules et par la France lors des huitièmes de finale, Robert Lewandowski a vu de près Lionel Messi et Kylian Mbappé, les deux grands acteurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et à la question de savoir si le futur Ballon d'or, qui sera délivré en fin de saison, est déjà joué, le Polonais a répondu sans hésiter lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo.

"Bien sûr. Peut-être qu'il y a un autre joueur qui joue dans le même club, mais il y a seulement une Coupe du monde, qui décide qui va le gagner cette année, et Leo est désormais confortablement en première position avec ce qu'il a accompli", a estimé Lewandowski. Quand il parle d'un "autre joueur qui joue dans le même club", on peut imaginer que le Polonais évoque Mbappé.

Mbappé, outsider dans le même club que le favori

Problème pour le Français dans cette course à la récompense individuelle suprême, il ne pourra rien gagner de plus que Lionel Messi cette saison puisque les deux joueurs évoluent ensemble au Paris Saint-Germain. Pour contrebalancer l'avantage pris par l'Argentin devenu champion du monde, il faudra donc une énorme deuxième partie de saison de numéro 7 parisien. Un grand défi.

Robert Lewandowski, quatrième du Ballon d'or cette année, voit lui s'éloigner la possibilité de décrocher un jour cette récompense. Le Polonais aurait sans doute mérité d'ajouter son nom au palmarès en 2020, mais il n'y avait pas eu de Ballon d'or cette année-là en raison de la pandémie de Covid-19. Un an plus tard, il avait terminé deuxième, son meilleur classement, battu de peu par Lionel Messi après la victoire de l'Argentin lors de la Copa America.