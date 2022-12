Barça: Lewandowski "rêve" de jouer avec Messi

Robert Lewandowski a confié dans une interview donnée à Mundo Deportivo qu'il "rêve"de jouer avec Lionel Messi, sans préciser si ce rêve pourrait prendre forme ou non au FC Barcelone.

Un rêve qui pourrait devenir réalité? Dans une longue interview dévoilée ce dimanche sur le site du quotidien catalan Mundo Deportivo, l'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski dévoile qu'il rêve de jouer avec Lionel Messi.

"Messi est le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer"

Un rêve qu'il trouve d'autant plus réaliste et faisable dans le jeu, puisque le Polonais constate une évolution du jeu de la Pulga, qui rendrait leur cohabitation possible. Interrogé pour savoir s'il aimerait jouer avec le champion du monde avant sa retraite, il répond: "Ce n'est pas à moi de décider. Bien sûr, nous voyons que maintenant il joue plus comme un meneur de jeu, peut-être qu'il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers, bien qu'il en marque toujours."

"Mais par rapport à d'autres époques, il est aujourd'hui le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer", précise le Polonais dans la foulée. S'il ne dit pas où et quand les deux stars pourraient évoluer sous le même maillot, il évoque à nouveau Lionel Messi dans son interview au moment du Ballon d'Or.

"Leo est maintenant en première position pour remporter le Ballon d'Or"

Et évoque discrètement Kylian Mbappé sans le citer. Interrogé pour savoir si la distinction individuelle avait déjà trouvé preneur, il rétorque: "Bien sûr. Il y a peut-être un joueur de plus qui joue dans le même club (Mbappé, ndlr), mais il n'y a qu'une seule Coupe du monde qui décide qui va le gagner cette saison et Leo est maintenant en première position, c'est certain, grâce à ce qu'il a accompli, ce qui signifie tout pour lui. Maintenant, il peut en profiter."

Robert Lewandowski et Lionel Messi avaient été aperçus en train de discuter ensemble à l'issue du match de poules entre la Pologne et l'Argentine, où l'attaquant du Barça et les siens s'étaient inclinés 2-0, sans but du joueur du PSG. Une discussion privée dont le Polonais ne veut pas révéler le contenu mais il précise: "C'était une conversation agréable."