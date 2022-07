Real Madrid: le vilain tacle de Rüdiger sur la cheville d'Hazard à l'entraînement

Lors d'un entraînement vendredi avec le Real Madrid, Antonio Rüdiger a visiblement mis un peu trop d'intensité. Eden Hazard en a fait les frais sur une intervention mal maîtrisée du défenseur allemand recruté cet été.

Les joueurs du Real Madrid vont vite apprendre à découvrir Antonio Rüdiger. S’il a bien d’autres qualités, l’Allemand est avant tout réputé pour son leadership, son impact dans les duels et sa solidité dans les airs. Un défenseur rugueux qui donne toujours tout, même lors d’un banal entraînement.

Eden Hazard a pu s’en rendre compte vendredi. Lors d’un "toro", le Belge au physique fragile a été la victime directe de l’engagement un peu trop appuyé de son coéquipier. En voulant récupérer le ballon, l’ancien soldat de Thomas Tuchel à Chelsea a visiblement glissé et mal maîtrisé son geste. Résultat, son pied a fini en plein sur la cheville gauche de Hazard, qui a poussé un cri de douleur avant de se rouler au sol.

Des blessures à répétition

L’ex-Lillois a pu reprendre sa place, en boitillant, mais il n’a pas terminé la séance. A cause de ce tacle ? Les médias madrilènes évoquaient plutôt un souci musculaire, qui pourrait remettre en cause sa participation au match amical programmé face au FC Barcelone dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas (5h heure française).

Antonio Rüdiger et Eden Hazard à l'entraînement du Real Madrid © Capture d'écran AS

Arrivé au Real à l'été 2019 pour cinq ans et un chèque de 115 millions d'euros en provenance de Chelsea, Hazard est régulièrement freiné par des pépins physiques, notamment aux chevilles. La saison dernière, il n’a inscrit qu’un seul but en 23 matchs toutes compétitions confondues mais a toujours l’espoir de retrouver son meilleur niveau, surtout à l’approche de la Coupe du monde au Qatar.

"J’ai passé de bonnes vacances et je suis revenu prêt pour la pré-saison. Je veux montrer que je peux jouer et que l'équipe peut aussi gagner avec moi. Je veux tout donner pour réussir ici", a-t-il récemment déclaré. Sous contrat jusqu’en 2024, il n’a pas prévu de changer de club cet été et Carlo Ancelotti a fait savoir qu'il comptait sur lui.