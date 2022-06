Real: Rüdiger confirme un intérêt du Barça, mais voulait "Madrid ou rien"

Présentée officiellement ce lundi par le Real Madrid, la recrue allemande Antonio Rüdiger a reconnu que le FC Barcelone s’était intéressé à son profil, concédant qu’il voulait rejoindre "Madrid ou rien" après son départ de Chelsea.

En une phrase, Antonio Rüdiger vient de se mettre les supporters merengue dans la poche. Le défenseur central allemand a été présenté à la presse ce lundi, deux semaines et demi après l’annonce officielle de son arrivée au Real Madrid. "Il y avait un intérêt de Barcelone, mais j'ai dit à mon agent que (c’était) Madrid ou rien", explique-t-il lors de sa première conférence de presse en Espagne.

>> Les infos mercato en direct

"Des émotions incroyables" lors du quart de finale Real-Chelsea"

Le joueur de 29 ans, qui portera le numéro 22 en Liga, détaille les coulisses de son transfert, expliquant que les premiers contacts avec le Real remontent à septembre dernier et qu’il s’est entretenu avec Carlo Ancelotti en avril. "C'était un match spécial, très intense, raconte-t-il à propos de la double confrontation contre son futur club avec Chelsea début avril. C'était la première fois que je jouais au Bernabéu et pour moi, il y avait des émotions incroyables. Après le troisième but, il y avait encore une bonne ambiance dans le stade". Le club espagnol était alors dos au mur, avant que Rodrygo et Benzema n’offrent une qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

Pour rappel, Antonio Rüdiger a rejoint le Real Madrid le 20 juin dernier libre de tout contrat après cinq ans passés à Chelsea et un joli palmarès à la clé (une Ligue des champions, une Ligue Europa, une FA Cup…). Engagé jusqu’en 2026, il devrait toucher un salaire de 9 millions d’euros par an dans une opération qui devrait au total coûter 59 millions d’euros à la Maison Blanche sur quatre ans.