Real Madrid: "On pouvait s'y attendre", pourquoi Courbis n'est pas surpris par le départ de Benzema

Karim Benzema quitte officiellement Real Madrid après 14 saisons et 25 titres remportés. Une longévité exemplaire pour l'attaquant français qui devrait rejoindre l'Arabie saoudite. Sur RMC, Rolland Courbis a réagi au départ de Karim Benzema.

Adios leyenda! Clap de fin entre Karim Benzema et le Real Madrid. Après 14 saisons passées sous les couleurs du Real Madrid, l'attaquant français quitte le Real Madrid. Joueur le plus titré de l'histoire du plus grand club du monde avec Marcelo, Benzema est devenue une vraie légende du Real Madrid. Il a notamment remporté cinq Ligues des champions et quatre titres de champion d'Espagne. En prime, KB9 a remporté le Ballon d'Or en 2022.

"Il a atteint le sommet de ses qualités"

Arrivé de Lyon en 2009, Benzema est le 5e joueur avec le plus d'apparitions au Real Madrid (647 matches). Une longévité soulignait par Rolland Courbis, consultant RMC Sport, dans les Grandes Gueules du sport : "On pouvait s'y attendre. Déjà, durer dans le football c'est compliqué mais durer dans un club aussi compliqué et exigeant que le Real Madrid c'est encore plus difficile. Il a atteint le sommet de ses qualités la saison dernière. On peut penser maintenant qu'il va jouer encore 2-3 ans à son sport préféré en Arabie saoudite. Partir là-bas, avec les sommes entendues, ça me parait difficile de refuser."

Karim Benzema jouera son dernier match ce dimanche contre l'Athletic Bilbao. Ce mardi, un hommage est prévu à l'attaqaunt français au centre d'entraînement du Real Madrid en présence de Florentino Perez et de nombreux invités. Benzema devrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite où un pont d'or semble l'attendre.