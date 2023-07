"Allez l’OM!", le père d’Aubameyang raconte comment il lui a appris l’intérêt de Marseille

C’est Pierre Aubame, le papa de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a appris à son fils le souhait de l’OM de le recruter cet été au mercato. Après que l’ancien attaquant de Chelsea se soit engagé avec le club phocéen vendredi, l’ancien joueur professionnel a raconté lundi à L’Equipe les premiers contacts…

Pierre-Emerick Aubameyang à la relance à l’OM. Après une saison compliquée à Chelsea, l’attaquant gabonais s’est engagé vendredi avec le club phocéen. Les choses n’ont pas tardé puisqu’il a même disputé ses premières minutes avec son nouveau maillot samedi lors d’un match amical face au club belge de KAS Eupen (0-1). Un soulagement pour l’ancien Stéphanois mais aussi pour son père.

Après avoir connu de graves soucis de santé qui ont fortement touché son fils, Pierre Aubame, 58 ans, a été contacté par l’état-major olympien. "Ça a commencé à pousser quand je devais rentrer à l’hôpital, le 6 juillet, pour une opération, raconte à L'Equipe cet ancien joueur professionnel passé par Le Havre et Laval. Pablo (Longoria) m’a présenté le projet et il m’a démontré par A plus B que si mon "lascar" venait chez eux, ça allait bien se passer avec un entraîneur (Marcelino) qui le voulait à fond."

"Tu imagines mon premier but, le boucan ?"

Ne restait alors plus qu’à informer le principal intéressé en vidéo. "Et direct, je lui fais : 'Allez l’OM !'", poursuit le papa de Pierre-Emerick Aubameyng. Il éclate de rire : "Ah bon !" "T’es content ou pas ? Tu veux que je le fasse avec l’accent ?" Lui m’a répondu : "Et comment ? Raconte ? Mais le vieux, tu rigoles, t’imagines, ça peut être un truc de fou !" Et Pierre Aubame de poursuivre : "Il fallait ensuite régler quelques détails avec Chelsea. Le garçon aime tellement cette ambiance. Comme il me dit : 'Tu imagines mon premier but, le boucan ?'" Son père lui a promis de venir au stade Vélodrome pour le soutenir.