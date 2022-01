Bordeaux: "L’argent n’a jamais été son moteur", la mise au point de l'agent de Koscielny

Devenu indésirable dans l'effectif des Girondins de Bordeaux en raison de son salaire, Laurent Koscielny (36 ans) va finalement rester au club ces prochains mois dans une fonction "en lien avec sa carrière pour contribuer au développement des partenariats à l’international", a annoncé ce lundi soir le club bordelais. Stéphane Courbis, son représentant, a souhaité monter au créneau pour défendre son joueur face à la situation délicate qu'il traverse, et surtout aux accusations qu'il lit dans la presse.



Stéphane, vous souhaitez rétablir certaines vérités au sujet de Laurent Koscielny, lesquelles ?

Laurent aide les Girondins de Bordeaux! Ce n’est pas un secret, il aurait pu rester dans l’effectif du club... mais cela aurait empêché Bordeaux de recruter s'il était encore dans la masse salariale des Girondins, qui est encadrée et donc limitée. Donc quand la direction a décidé qu’il ne ferait plus partie de l’effectif, Laurent a accusé le coup, mais m’a dit de voir avec le club pour trouver une solution. Il reste à Bordeaux encore pendant quelques mois, dans un nouveau rôle (sur le "développement des partenariats à l’international", ndlr) mais il ne fait plus partie de l’effectif. Effectivement il ne jouera plus avec les pros.

Pourquoi a-t-il refusé d'aller à Lorient ?

Là aussi, il faut dire la vérité. Il a pris un coup derrière la tête avec la décision de Bordeaux de ne plus compter sur lui, et il n’avait pas la force d’aller à Lorient ou d’écouter d’autres opportunités. Quand je lis que c'est une question d'argent, c'est incroyable! Il a très bien gagné sa vie, dans un petit club anglais qui s’appelle Arsenal. L’argent n’a jamais été son moteur. Il n’avait pas, aujourd’hui, la force mentale de relever ce challenge, c'est tout. Il est très marqué par ce qui s’écrit sur lui depuis des semaines et c’est pour ça qu’il a décidé de ne pas aller à Lorient, sinon il y serait allé pour des clopinettes. S'il ne pensait qu’à l’argent, il aurait signé en Chine ou ailleurs mais pas aux Girondins de Bordeaux... Je rappelle d'ailleurs qu'en août dernier, il avait déjà baissé son salaire à la demande du club.

C'est aussi un message pour les supporters...

Les supporters ne doivent pas se faire de fausses idées ou croire de fausses informations. Il ne faut pas lui manquer de respect. Laurent n’est pas le responsable de la situation des Girondins de Bordeaux. Il est victime de cette situation, ce n'est pas pareil.

Comment vit-il cette période ?

Laurent est très touché. On remet en question son investissement, son hygiène de vie, son amour du football, son honnêteté. Il n’a pas encore décidé s’il allait mettre un terme à sa carrière. Il pourrait, pourquoi pas, rebondir dans un petit club cet été, pas forcément en Ligue 1 d’ailleurs. Et vous verrez à ce moment-là que ça ne sera pas un projet pour de l’argent.

En voulez-vous aux Girondins de Bordeaux ?

On n'a pas envie d’en vouloir aux Girondins de Bordeaux. Ils sont en situation d’urgence, ils prennent des décisions, on s’adapte. Les choses auraient pu se faire autrement, avec un peu plus d’anticipation, de discussions et de respect. Mais il ne faut pas écrire ou dire n'importe quoi à son sujet. Laurent est un grand professionnel, c'est l’intégrité même. Je ne communique jamais d’habitude, mais là je ne supporte pas certaines attaques et qu’on veuille salir son image.