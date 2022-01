Ligue 1: Lopez annonce que Koscielny "ne terminera pas la saison" à Bordeaux

Dans un entretien donné à Sud Ouest, Gérard Lopez confirme que Bordeaux compte se séparer cet hiver de Laurent Koscielny et explique les raisons de ce choix fort. Il promet que l'ancien joueur d'Arsenal partira en janvier.

Contrairement à Paul Baysse et Mehdi Zerkane, Laurent Koscielny n’a pas été mis à l’écart du groupe professionnel des Girondins de Bordeaux. Mais c’est tout comme. S’il continue de s’entraîner avec l’équipe première (17e de Ligue 1), l’ancien défenseur d’Arsenal sait que son club ne compte plus du tout sur lui. Son départ dès cet hiver est même vivement souhaité. Dans un entretien donné ce mercredi au journal Sud Ouest, Gérard Lopez annonce que des discussions ont débuté entre les deux parties pour négocier sa sortie dans les prochains jours.

"C’est une décision prise pour des raisons d’orientation stratégique, avance le président des Girondins. On aimerait une deuxième partie de saison avec une dynamique un peu différente, donc avec des changements, mais aussi préparer la saison prochaine. Donc faire monter en responsabilités d’autres joueurs. Ce n’est pas pour des raisons économiques puisqu’il a un contrat, cela ne nous fera pas gagner quoi que ce soit. Ce sera fait en bonne intelligence, dans le respect du joueur et de son contrat."

"On n’attaque pas le joueur ou la personne"

Après de longues semaines de tractation, et neuf saisons passées chez les Gunners Koscielny avait rejoint Bordeaux à l’été 2019 avec un gros salaire à la clé. Il avait repoussé les approches du Stade Rennais pour privilégier le projet des Girondins, qui lui offraient la possibilité de se rapprocher géographiquement de sa famille basée en Corrèze. Signer un international français était alors vu comme un joli coup pour une équipe en quête d’un taulier en défense. Mais cette saison, il n’a pris part qu’à onze des vingt matchs disputés en championnat par Bordeaux, la faute à des pépins physiques réguliers.

Le week-end dernier, lors de la défaite à domicile contre l'OM (1-0), Vladimir Petkovic avait décidé de le laisser sur le banc pour faire confiance à la paire Mexer-Gregersen. "On n’attaque pas le joueur ou la personne. Mais il est acté que Laurent ne terminera pas la saison avec nous et qu’il quittera le club en janvier. Je pense qu’il peut encore jouer au foot donc si on peut l’aider à jouer encore, il partira comme joueur. Il a ce droit de se reconvertir aussi, peut-être plus tard. Il y a un éventail de possibilités, elles sont toutes sur la table", précise Gérard Lopez auprès de Sud Ouest, alors que Koscielny est sous contrat jusqu'en juin (avec deux années supplémentaires en option que le joueur peut lui-même activer).