Clermont-OM: pourquoi le match a commencé avec 48 minutes de retard

Le match Clermont-OM a démarré samedi soir avec plus de trois quarts d'heures de retard sur l'horaire prévu à cause d'un nuage de gaz lacrymogène. Avant le coup d'envoi, les CRS ont tenté en vain de repousser des supporters marseillais sans billets qui ont focé le passage pour s'introduire dans le stade.

Il a fallu attendre 21h48 pour que le coup d’envoi du match de la 23e journée de Ligue 1 entre Clermont et Marseille soit donné samedi soir. Soit avec un retard de plus de trois quart d’heure sur l’horaire initial (21h). Mais alors que s’est-il passé à Gabriel-Montpied ? Selon L’Equipe et La Montagne, des incidents ont eu lieu aux abords du stade quelques minutes avant le coup d’envoi. Alors que 630 supporters phocéens avaient été autorisés par arrêté préfectoral, d’autres fans marseillais sans billets ont tenté de forcer le passage pour s’introduire dans le parcage visiteurs.

Des supporters marseillais sans billets

D’après le récit de l'AFP, "moins d’une centaine de personnes dépourvues de billets ont forcé le passage à l'extérieur du stade et ont été refoulées par les forces de l'ordre à l'aide de lacrymogène". Ces personnes auraient par ailleurs découpé un grillage pour accéder au parking visiteurs, selon la préfecture du Puy-de-Dôme, sollicitée par l'AFP. Pour éloigner les fauteurs de troubles, les CRS mobilisés sur place ont alors fait usage de bombes lacrymogènes. En vain. L’Equipe et La Montagne expliquent que ces supporters sans billets ont réussi à prendre place dans le parcage visiteurs, en cassant au passage des barrières.

"Lors de l'éviction des supporters de l'enceinte du parcage visiteurs, les forces de l'ordre ont fait l'objet de tirs de mortier, en tirs tendus. Un des tirs a atteint un bus visiteurs et a fini sa course à l'extérieur", a indiqué à La Montagne le directeur de cabinet de la préfecture du Puy-de-Dôme, Jérôme Malet. Le gaz lacrymogène a eu pour conséquence de fortement incommoder le public en tribunes et les joueurs, contraints de rester au vestiaire. Il a donc fallu retarder le coup d’envoi pour laisser le temps au gaz lacrymogène de se dissiper au-dessus de Gabriel Montpied après l'intervention des forces de l'ordre.

Comme le stade clermontois est à ciel ouvert, un nuage s'est vite formé rendant l'atmosphère irrespirable pour le public et les joueurs qui s'apprêtaient à pénétrer sur la pelouse et qui ont été obligés de rejoindre leurs vestiaires respectifs à la demande du délégué et de l’arbitre Ruddy Buquet. L'arbitre de la rencontre est venu constater à 21h30 que l'air était bel et bien respirable à nouveau pour permettre aux joueurs de venir s'échauffer. Un échauffement d'une dizaine de minutes a été autorisé pour les deux équipes, et le match a enfin pu commencer. Avec au bout une victoire marseillaise 2-0 grâce à un doublé signé Alexis Sanchez. L'OM, deuxième de Ligue 1, en profite pour revenir à cinq points du PSG, alors que Clermont reste 11e.