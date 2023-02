Clermont-OM: Marseille ne laisse pas passer l'occasion et revient dans le sillage du PSG

Grâce à un doublé d’Alexis Sanchez, l’OM l’a emporté à Clermont (2-0) et revient à cinq points du PSG, défait (3-1) plus tôt dans la journée à Monaco. A quinze jours du prochain Classique au Vélodrome, le suspense est relancé.

Marseille enchaîne et rebondit en Ligue 1 en signant un nouveau succès (2-0) à l’extérieur, sur la pelouse de Clermont, trois jours après sa victoire en Coupe de France contre le PSG. Le report du coup d’envoi de la rencontre (décalé de 45 minutes à cause d'incidents autour du stade) aurait pu fatiguer nerveusement les joueurs d’Igor Tudor, l’entraîneur marseillais, qui tonnait contre la programmation de ce rendez-vous dans un calendrier de trois matchs en sept jours (Nice dimanche dernier, et le PSG mercredi). Et pourtant, sans être aussi flamboyants qu’au Vélodrome en milieu de semaine, les Marseillais ont étalé la même générosité aux quatre coins du terrain.

Et si la débauche d’énergie que demande leur jeu aurait pu leur coûter cher à plusieurs reprises, notamment à la 23e (but de Kyei annulé pour hors-jeu), les Olympiens n’ont jamais renoncé à leur identité, assumant la part de risque que comporte une telle animation offensive, avec des latéraux parfois plus haut que les attaquants. Et un gardien qui s’autorise des incursions balle au pied dans la moitié de terrain adverse. L’OM ose tout, et il peut se le permettre car il impressionne physiquement. Les titulaires ne faiblissent pas malgré l’enchaînement des rencontres disputées à haute intensité. En témoigne leur début de match ce soir, avec un onze inchangé.

Gigot sort sur blessure, inquiétude dans les rangs marseillais

Ils ont encore rayonné dans ce domaine au stade Gabriel-Montpied. Les Marseillais ont enchaîné les courses à haute intensité en première période, avec une belle coordination entre eux pour bloquer les Clermontois très haut sur le terrain et se mettre en situation de récupérer rapidement le ballon. Ce qu’ils ont réussi à faire la plupart du temps. Encore fallait-il se montrer saignant une fois le ballon dans les pieds, face à une bonne organisation de l’équipe clermontoise, qui ne s’est pas seulement contentée de défendre.

Le rythme de la rencontre s’est accéléré après l’annulation du but de Kyei. Les Auvergnats ont même joué plus haut en seconde période, mais l’OM n’a pas abandonné la possession du ballon pour autant après l'ouverture du score tardive du Chilien Alexis Sanchez, sur penalty (44e).

Le dauphin du Paris Saint-Germain a conservé la mainmise sur la rencontre, touchant la barre de Diaw sur une frappe de Kaboré (49e), obligeant le gardien clermontois à la parade sur une tentative de Veretout. Héroïque sur une première tête de Sanchez repoussée sur la transversale, Diaw n’a pas eu la main aussi ferme pour empêcher le Chilien de conclure dans un second temps et inscrire un doublé (81e).

Le PSG s’étant incliné (1-3) à Monaco, ce succès permet à l’OM de revenir à cinq points du leader, qu’il recevra au Vélodrome dans deux semaines, le dimanche 26 janvier. Seule la vilaine blessure de Samuel Gigot, sorti avant la mi-temps, a quelque peu assombri une soirée très réussie.