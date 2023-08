DAZN s'allie à Canal+ pour les droits TV de la Ligue 1

La plateforme de streaming sportif DAZN, créée en 2015 en Angleterre, va s'allier en France avec le groupe Canal+ afin de proposer une chaîne numérique diffusant certaines rencontres de Ligue 1.

Des doutes à un véritable investissement dans la Ligue 1. Comme indiqué par l'Equipe, la plateforme DAZN s'associe dès ce samedi avec le groupe Canal+ pour distribuer sa nouvelle chaîne numérique "Canal+ Ligue 1". Un abonnement à 14,99 euros va être proposé avec une offre spéciale à 9,99 euros. De son côté, le chaîne cryptée va intégrer DAZN à son offre sport aux côtés de BeIN Sports ou encore Eurosport. Avec cet accord, le "Netflix du sport" comme il est surnommé, peut négocier d'autres accords avec des opérateurs. Même si ce n'est pas la tendance, il peut aussi décider de se rapprocher de Prime Vidéo.

DAZN dans une situation financière inquiétante ?

Présent lors du dernier appel d'offres pour la Ligue 1, DAZN met enfin un pied à l'étrier avec ce rapprochement. Mais la situation financière de ce service créé en Angleterre en 2015 n'en reste pas moins inquiétante. En effet, sa diffusion de la Serie A (acquise contre 840 millions d'euros en 2021) s'avère très compliquée. Selon nos informations, plus tôt cette année, DAZN s'est rapproché de BeIN Sports pour être racheté. Le groupe qatari a refusé. Les pertes de la plateforme soutenue par le milliardaire Len Blavatnik s'élevaient l'année dernière à 2,3 milliards de dollars alors qu'elle injectait de l'argent dans les droits sportifs.



Mais alors, jusqu'où DAZN peut s'impliquer en France ? Selon nos informations, la LFP se montre aujourd'hui très hésitante. Et elle le sera encore plus en septembre prochain au moment de l'appel d'offres de la Ligue 1 auquel DAZN essayera, selon plusieurs sources, de remporter une nouvelle fois la mise sur au minimum un lot. À Canal, aucune inquiétude en coulisses sur la situation du service de streaming présent dans plus de 100 territoires. Les paiements n'ont jamais été effectués en retard, et l'actionnaire de DAZN semble plus proche que jamais de la chaîne française.