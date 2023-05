EN DIRECT - Lens: Haise et Danso s’expriment devant la presse avant la réception de Reims

Après sa victoire face à l’OM le week-end dernier (2-1), le RC Lens est toujours en course pour le titre en Ligue 1. Le club nordiste est à 6 points du PSG, à l’aube de la 35e journée. Avec 2 points d’avance sur Marseille et 8 points sur Monaco, qui ne sont pas loin dans le rétro. Les Sang et Or vont tenter de conforter leur place de dauphin lors de la réception du Stade de Reims, ce vendredi à Bollaert (21h). A deux jours de ce match décisif, Franck Haise va répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Le coach lensois sera accompagné du défenseur autrichien Kevin Danso. Suivez leur intervention en live sur RMC Sport.