EN DIRECT - Ligue 1: suivez en live le multiplex de la 37e journée, avec la bataille pour le maintien entre Nantes et Auxerre

Les enjeux de cette brûlante soirée

Si le PSG n'a besoin que d'un match nul pour valider son 11e titre de champion de France et que Lens peut sécuriser sa 2e position devant l'OM, la lutte pour les places européennes entre Monaco, Lille, Rennes et l'OL s'annonce acharnée. Auxerre et Nantes se livreront aussi un duel à distance pour le maintien.

