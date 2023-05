EN DIRECT - 30 ans du sacre de l'OM en Ligue des champions: suivez toutes les festivités

Le Super Moscato Show sera délocalisé à Marseille, ce vendredi pour vivre au plus près les festivités des 30 ans du sacre de l'OM en Ligue des champions. Autour de Vincent Moscato, Pierre Dorian, Adrien Aigoin et Denis Charvet, Éric Di Meco et d'autres légendes de l'OM reviendront sur l'épopée mythique de 1993.