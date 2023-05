Ligue 1: la validation du titre pour le PSG, la course à l'Europe, le duel pour le maintien... Les enjeux de la brûlante 37e journée

L'avant-dernière journée de Ligue 1, ce samedi soir (21h) pourrait s'avérer décisive. Titre, deuxième place, bataille pour l'Europe et pour le maintien: voici tous les enjeux à connaître avant le coup d'envoi du multiplex.

Retour ce samedi soir de l'un des événements les plus excitants de l'année footballistique : le premier des deux multiplex de fin de saison. Celui de vendredi, en Ligue 2, s'est avéré des plus haletants, ce qui laisse présager des matchs tout aussi indécis à l'échelon supérieur, d'autant plus qu'il y a du suspense à plusieurs étages du classement.

Paris pourrait ainsi valider son titre, Lens son retour en phase de poules de Ligue des champions au détriment de Marseille ; Monaco, Lille, Rennes et Lyon se disputent les dernières places europénnes, quand Nantes et Auxerre luttent quant à eux pour le maintien.

Le PSG veut valider un 11e titre, Lens la 2e place

De haut en bas du classement, le PSG (1er, 84 points) pourrait donc acter son 11e sacre de champion de France s'il ne perd pas à Strasbourg, ou que Lens (2e, 78 points) ne bat pas Ajaccio. Quant à eux, les Sang et Or retrouveront la phase de poules de la Ligue des champions s'ils battent les Corses, ou si l'OM (3e, 73 points) ne parvient pas à gagner contre Brest.

1. PSG, 84 pts (+50)

2. Lens, 78 pts (+34)

3. OM, 73 pts (+29)

Quatre équipes pour les deux derniers billets européens

La course aux 4e et 5e places pourrait aussi se dessiner en partie ce samedi, d'autant que Monaco (4e, 65 points), qui se déplace à Rennes (6e, 62 points), décrochera un ticket européen en cas de succès. De son côté, Lille (5e, 63 points) pourrait également valider sa place en coupe d'Europe en cas de victoire contre Nantes, couplée à une issue non nulle entre Bretons et Monégasques. Condamné à tout gagner, Lyon (7e, 59 points) n'a plus son destin entre ses mains et doit espérer des faux pas des concurrents pour rallier le wagon européen.

4. Monaco, 65 pts (+15)

5. Lille, 63 pts (+20)

6. Rennes, 62 pts (+27)

7. OL, 59 pts (+17)

La bataille de la peur entre Auxerre et Nantes

En bas de tableau, Strasbourg n'est pas encore maintenu mais ne paraît plus en danger. Les Alsaciens le seront dès lors qu'ils marqueront un point, et même s'ils perdent contre le PSG ce samedi, leurs deux concurrents, Auxerre et Nantes, pourraient faire le travail à leur place s'ils lâchent des points.

Et justement, en cas de victoire des Icaunais (16es, 34 points) à Toulouse, couplée à un revers des Canaris (17es, 33 points) à Lille, l'AJA sera maintenue au détriment des Jaune et Vert qui, même en cas de victoire dans le Nord ce soir, ne pourront pas encore savourer le soulagement d'un maintien.

15. Strasbourg, 39 pts (-7)

16. Auxerre, 34 pts (-26)

17. Nantes, 33 pts (-18)

18. Troyes, 23 pts (-35)

19. Ajaccio, 23 pts (-49)

20. Angers, 15 pts (-48)

Toutes les affiches de la 37e journée (21h) :

- Strasbourg (15e) - PSG (1er)

- Lens (2e) - Ajaccio (19e)

- OM (3e) - Stade Brestois (14e)

- Stade Rennais (6e) - Monaco (4e)

- LOSC (5e) - Nantes (17e)

- OL (7e) - Reims (11e)

- Clermont (8e) - Lorient (10e)

- Montpellier (12e) - Nice (9e)

- Toulouse (13e) - Auxerre (16e)

- Angers (20e) - Troyes (18e)