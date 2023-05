OL: le message ému de Jean-Michel Aulas avant l'hommage au Groupama Stadium

Quelques heures avant l'hommage qui lui sera rendu au Groupama Stadium en marge des matchs des équipes masculines et féminines, Jean-Michel Aulas a posté un message sur les réseaux sociaux, se rappelant non sans émotion de ses 36 années à la tête de l'OL.

Le Groupama Stadium se prépare à vibrer ce samedi. Avant les matchs des féminines (17h30) et des hommes (21 heures) ce samedi face à Reims, une "fête grandiose" sera organisée en l'honneur de Jean-Michel Aulas, qui a quitté son poste de président de l'OL le 8 mai dernier après 36 ans à la tête du club rhodanien. Quelques heures avant ce grand rendez-vous, ce dernier a posté un message rempli d'émotions.

"36 ans d’histoire avec l'OL, avec son public, avec ses joueuses, ses joueurs et tout le staff pour qui seule l’excellence compte. 2.380 matchs (hommes et femmes) entre bonheurs, tristesses, joies et émotions. Ces 36 années défilent dans ma mémoire aujourd’hui", écrit le président d'honneur de l'OL sur Twitter.

Des festivités "grandioses"

Les hommages ont déjà débuté ce samedi, avec une banderole installée par les Bad Gones sur le parvis du Groupama Stadium. Ou plutôt le "stade Jean-Michel Aulas", comme l'indique leur message. Au fil de la journée, le président d'honneur de l'OL (74 ans) sera honoré par tout un stade lors de fastueuses festivités. "Ce sera une fête grandiose, une célébration, pas juste un hommage à Jean-Michel Aulas", confiait-t-on au club auprès de BFM Lyon dans la semaine. L’ancien président sera présent à sa place habituelle dans les tribunes.

Une banderole des Bad Gones devant le Groupama Stadium © RMC Sport

S'il sera absent pour cette soirée, John Textor a validé tous les hommages prévus pour son prédécesseur. L'hommage à JMA promet d'être très émouvant. Il durera 30 minutes (entre 22h45 et 23h15) selon l'OL, avec "une surprise", et un feu d'artifice comme pour chaque dernier match à domicile, "mais celui-là aura une saveur particulière".