OL: Aulas met la pression à Textor après la passation de pouvoir

A l'issue du dernier match à domicile de l'OL cette saison, Jean-Michel Aulas a tenu à passer un message à son successeur John Textor, absent ce samedi soir face à Reims (victoire 3-0). Il souhaite à l'investisseur américain devenu président "un parcours au moins aussi brillant" que le sien.

Jean-Michel Aulas a été largement mis à l'honneur par les supporters de l'Olympique lyonnais ce samedi, à l'occasion de la victoire 3-0 face à Reims. Après cette nuit d'hommage, le désormais ancien président de l'OL a passé la main à sa manière, envoyant un bon rappel à son successeur John Textor.

"Nous leur confions un patrimoine du football français"

Jean-Michel Aulas avait d'abord fait passer un message sur son compte Twitter, pour rappeler à l'investisseur américain devenu président où il mettait les pieds: "Mon héritage ne sera précédé d’aucun autre testament que celui de l’histoire de ce club qui est plus qu’un club, plus qu’une institution, plus qu’une simple entreprise."

"À celles et ceux qui me succèderont, nous leur confions un patrimoine du football français, qui les engage. Un patrimoine qui a montré la voie d’un développement vertueux, apporté des points UEFA, propulsé le football féminin à un niveau inégalé d’excellence, investi pour former les meilleur(e)s de l’Equipe de France, recruté des joueurs de L1 pour la valoriser… Merci, merci, soyons forts."

Aulas souhaite à Textor "un parcours au moins aussi brillant"

"Ce n'est pas un message négatif, c'est positif, a-t-il complété dans la foulée en zone mixte. On l'a vu, même les gens les plus solides peuvent quelquefois vivre des moments difficiles et je veux protéger mes 600 salariés qui sont ici et l'équipe qui a fait du bon travail. Je peux dire les yeux dans les yeux que tant sur le plan sportif et économique, le bilan de l'OL est unique. D'ailleurs partout en Europe on le salue. J'ai reçu des mots des présidents des grands clubs qui ont de meilleurs résultats que nous ailleurs en Europe et qui constatent qu'on a beacoup progressé, qu'on a tout ce qu'il faut à l'avenir pour réussir."

"Je souhaite à Michelle Kang, qui est là et qui reprend l'équipe féminine, et à John Textor, de réussir un parcours au moins aussi brillant que celui qu'on a fait, mais je l'espère encore meilleur. Il aura en tout cas toutes les bases que je n'avais pas quand je suis arrivé pour pouvoir réussir un parcours exceptionnel et pour les supporters, gagner la Coupe d'Europe, parce que si on est capable de la gagner huit fois avec les féminines on doit pouvoir la gagner aussi chez les garçons."