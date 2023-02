EN DIRECT - Ligue 1: suivez Montpellier-Lens en live

Bonsoir et bienvenue pour ce live Montpellier-Lens

De l'enjeu à tous les étages en Ligue 1 pour cette 25e journée. Et notamment dans ce match entre Montpellier et Lens à La Mosson. Les Lensois, quatrièmes, veulent continuer à s'affirmer comme prétendant à l'Europe. Et ce juste avant le derby face à Lille. Un LOSC qui s'est imposé face à Brest vendredi et peut également croire à une place en Coupe d'Europe.

Pour le MHSC, c'est toujours la mission maintien. Mais les Héraultais, après un début de saison très difficile, reste sur deux victoires d'affilée en championnat. Sans doute l'effet Michel Der Zakarian, de retour sur le banc.

Coup d'envoi de Montpellier-Lens à 21h, à suivre dans ce live-texte et en direct radio sur RMC.