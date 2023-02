Lille-Brest: grosse tension en fin du match, Fonseca à deux doigts d'en venir aux mains avec Roy et exclu

La fin de match entre Lille et Brest (2-1), en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, a été marquée par une grosse tension dans les dernières minutes. Noah Fadiga et Rémy Cabella se sont chauffés, tout comme Eric Roy et Paulo Fonseca. L'entraîneur des Dogues a été exclu.

La victoire renversante de Lille à domicile face à Brest a été éclipsée par une énorme tension dans les dernières minutes de la rencontre de la 25e journée, ce vendredi au stade Pierre-Mauroy (2-1). Alors que le chronomètre affiche la 92e minute, Rémy Cabella et Noah Fadiga échangent des amabilités, tandis que le ballon sort en touche. Les esprits s'échauffent rapidement entre les joueurs des deux équipes.

l'embrouille entre Fadiga et Cabella. © Capture d'écran Prime Video

Sur le banc, la tension est également à son comble. Eric Roy et Paulo Fonseca se rapprochent et doivent être séparés par leurs staffs respectifs et les remplaçants. Tout en rejoignant leur banc, les deux hommes continuent de s'invectiver à distance. Le temps que la situation se calme, Fadiga et Cabella sont avertis par l'arbitre Pierre Gaillouste.

Embrouille entre Roy et Fonseca lors de Lille-Brest, 24 février 2023 © Capture écran Prime Video

Paulo Fonseca discute avec l'arbitre. © Capture d'écran Prime Video

Fonseca suspendu pour le derby

Dans sa lancée, l'arbitre adresse également un carton rouge à Paulo Fonseca, qui regagne les vestiaires tout en discutant avec le corps arbitral. Une exclusion qui va le priver du derby face à Lens le week-end prochain. "C'est une situation normale. Ce match était pleins d'émotions, a souligné le technicien portugais au micro de Prime Video. J'ai discuté avec le coach adverse et je ne comprends pas pourquoi j'ai pris un carton rouge et pas lui. Comment les arbitres permettent aux adversaires de perdre du temps aussi souvent? Ce n'est pas positif pour la Ligue 1. Les arbitres en France ont beaucoup de qualités mais si on veut promouvoir le jeu, il ne faut pas laisser ce genre de situation. C'est un bon arbitre mais ce n'était pas une bonne journée."

Après deux minutes de flottement, le jeu reprend enfin et le staff lillois envoie par deux fois un deuxième ballon sur la pelouse pour gagner du temps. "C'est tellement petit et lamentable", a pesté l'entraîneur brestois au micro de Prime Video après le match.

Eric Roy et Sylvain Armand. © Capture d'écran Prime Video

Une fois le coup de sifflet final, la tension est loin de redescendre. Eric Roy continue d'échanger avec le staff lillois, parmi lequel se trouve Sylvain Armand, descendu sur la pelouse. Finalement, l'entraîneur de Brest rejoint les vestiaires sous tension après une nouvelle défaite de son équipe. Un revers qui laisse les Bretons un point au-dessus de la zone de relégation avant les autres rencontres du week-end.

Concernant les tensions en fin de match, Rémy Cabella a rappelé les enjeux. "Les deux équipes avaient envie de gagner, rappelle le milieu au micro de Prime Video. Tout le monde était nerveux, il ne faut pas se laisser faire. Il faut de l'envie et de la bonne agressivité." Malgré la vive tension, le LOSC réalise une belle opération en étant 5e provisoire, et donc virtuellement européen.