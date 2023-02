Ligue 1: qui est vraiment le favori du choc OM-PSG ?

Si le Paris Saint-Germain est habitué à aborder le Classique face à l'OM avec le costume de favori, le choc de dimanche soir (20h45), au stade Vélodrome semble très indécis. Entre des Parisiens en plein doute et une équipe olympienne euphorique, les cartes pourraient être rebattues dans la lutte pour le titre.

"Igor a beaucoup de classe et de malice." Malgré son sourire, Christophe Galtier a dû mal à cacher son embarras lorsqu’on lui rapporte les paroles de son homologue marseillais sur le statut de favori des joueurs du PSG pour le Classique. "Personne ne peut être favori contre eux", a glissé quelques heures plus tôt Igor Tudor, à deux jours du choc de la 25eme journée de championnat, dimanche soir au stade Vélodrome (20h45). Pas très sympa le Croate de mettre la pression sur Paris. Alors Christophe Galtier l’a chassée : "Dans ces matchs-là, il n’y pas de favori, ni le PSG, ni l’OM. Il y a quand même l’histoire de la Coupe de France et notre parcours actuel… Pour pouvoir être favori, il eut fallu être dans une autre dynamique."

Avantage OM pour la dynamique et la confiance

Depuis que QSI a pris les commandes du club parisien, la question du statut de favori ne s’est presque jamais posée. Le PSG et l'OM ne boxaient pas dans la même catégorie. Mais cette saison, sous l’impulsion de son coach croate, l’Olympique de Marseille a le vent de dos. Et Paris le vent de face. A 14 journées de la fin du championnat, seulement cinq points séparent les deux rivaux. Avec une seule défaite (contre Nice) lors de ses 14 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’équipe phocéenne ne s’est jamais présentée face au PSG avec autant de confiance.

Battu mais convaincant lors du match aller au Parc (1-0, but de Neymar), l’OM a montré qu’il pouvait regarder Paris droit dans les yeux il y a 15 jours, en s’imposant avec la manière en 8emes de finale de la Coupe de France au Vélodrome (2-1). "Il faut qu’ils entrent dans le match avec le même état d’esprit, avance l’ex-buteur de l’OM Mamadou Niang sur le site de la LFP. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre cette équipe de Paris. Monaco l’a aussi montré la semaine suivante en étant capable de jouer."

Cette fois, Mbappé sera là

Si l’OM peut y croire, c’est aussi parce que le PSG n’est plus aussi souverain. Il est même fébrile et peu inspiré dans le jeu depuis le début de l’année 2023, au point que Christophe Galtier ne se repose plus que sur des bouts de matchs pour garder le cap : "Les fins de matchs contre le Bayern (0-1) et Lille (4-3) nous donnent beaucoup d’espoir sur ce que nous pouvons faire", note l’entraîneur parisien. Il n’aura échappé à personne que Kylian Mbappé et Lionel Messi auront à eux seuls changé la physionomie de ces deux rencontres.

Et si le Français qui n’a jamais perdu face à l’OM (même avec Monaco) était absent en Coupe, cette fois, il sera bien là. "C'est clairement un danger en plus, notamment pour sa capacité à attaquer les espaces", se méfie Tudor qui préfère donc laisser la pression aux Parisiens : "Si tu as Messi, Neymar (forfait dimanche, ndlr), Ramos, Marquinhos, Ruiz, Hakimi... Personne ne peut être favori contre eux, appuie le technicien de 44 ans. Donc toute la pression doit être sur eux. Avec cette équipe, ils doivent tout gagner, contre tout le monde." Evidemment le coach croate n’en pense pas un mot. Le PSG a déjà perdu cinq fois cette saison. Et favori ou pas, le Croate signerait volontiers pour une sixième défaite dimanche soir.