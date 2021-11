Incidents OL-OM en direct: les clubs ont rendez-vous au ministère de l’Intérieur

Le contrôle positif du Premier ministre Jean Castex aurait pu tout remettre en cause, mais les ministres Roxana Maracineanu et Gérald Darmanin ont bien été testés négatifs, selon des informations de BFMTV. La réunion devrait donc bien se tenir. Dix ministres du gouvernement de Jean Castex, en contact avec lui entre samedi et lundi, avaient été appelés à se faire tester au plus vite.