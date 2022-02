La Ligue 1 en direct: toutes les infos avant la 25e journée

Après les joutes européennes et les belles victoires du PSG face au Real Madrid (1-0) et de l'OM contre Qarabag (3-1), la Ligue 1 fait son retour à l'occasion de la 25e journée.

Après un Lille-Metz inaugural ce vendredi, plusieurs affiches importantes dans la course à l'Europe et dans la lutte pour le maintien avec notamment le choc entre Lens et Lyon. En attendant, ne ratez aucune information ni le meilleur des conférences de presse dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.