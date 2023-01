Le PSG officialise son nouvel organigramme après l'annonce du départ de Jean-Claude Blanc

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi plusieurs changements dans son organigramme. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, précise que d’autres nominations auront lieu "dans les prochains mois".

Ça bouge dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé une nouvelle organisation. "Nasser Al-Khelaïfi a nommé et promu cinq nouveaux talents - issus de l’interne ou recruté à l’extérieur, tous reconnus pour leur expertise de pointe et leurs expériences diverses, tant en France qu'à l'étranger", écrit le PSG dans un communiqué.

Dans le détail, Victoriano Melero, secrétaire général du club, et Marc Armstrong, "Chief Revenue Officer", voient "leurs responsabilités élargies et élevées". Ils prennent en charge les fonctions précédemment assurées par le directeur général adjoint délégué, Jean-Claude Blanc, en partance pour Ineos. Fabien Allègre prend le rôle de directeur adjoint.

Al-Khelaïfi: "D'autres nominations seront annoncées dans les prochains mois"

Michelle Gilbert, ancienne directrice de la communication France et Europe du Sud chez Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp…) est nommée "Chief Corporate Communications Officer". Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football et directeur du Ballon d’or, prend le poste de "Chief First team Communications Officer". Julien Maynard, arrivé en provenance de TF1 l'été dernier, est toujours responsable de la communication sportive de l’équipe première et des relations presse. Il va travailler sous la direction de Pascal Ferré.

"Cela va nous permettre de construire la croissance et les prochains succès du club en France et à l'étranger", commente Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué du PSG. "De nouveaux projets, de nouveaux partenariats et d’autres nominations seront annoncés dans les prochains mois", précise le président parisien.