Le Toulouse FC dévoile un nouveau maillot rouge et noir en l'honneur du Stade toulousain

Le TFC a présenté un 4e maillot issu du dernier poisson d’avril du club il y a deux mois. Le modèle fictif présenté, très apprécié par les supporters, va finalement exister et rend hommage au club de rugby iconique de la ville, le Stade toulousain.

La blague devient réalité. Toulouse a présenté ce vendredi un 4e maillot, et il est le fruit du dernier poisson d’avril réalisé par le club, le 1er avril dernier. Le TFC avait alors présenté une tunique rouge et noir, délaissant ainsi son traditionnel violet.

Un hommage assumé au Stade Toulousain

Les supporters avaient vite découvert la supercherie tout en se laissant charmer par le côté innovant du produit. Le TFC leur avait alors promis de rendre la chose réelle dans le cas où le message Twitter était retweeté plus de 3.100 fois (comme 31, le numéro du département de la Haute-Garonne). Ce qui s’est produit. Chose promise, chose due moins de deux mois plus tard avec la présentation de de ce quatrième maillot inédit, illustré par le profil des célèbres bâtiments de la Ville Rose.

Avec les couleurs rouge et noir, le dernier vainqueur de la Coupe de France assume de rendre hommage au Stade Toulousain, club le plus titré de France et d’Europe. Les joueurs de foot poussent d’ailleurs le mimétisme avec l’ovalie dans la présentation de la tunique. Plusieurs d’entre eux s’envoient des passes avec un ballon ovale, simulent une entrée en mêlée ou un lancer en touche. Anthony Rouault porte même le bandeau et Denis Genreau un casque.

Après ce joli coup de communication et de marketing, le maillot sera mis en vente samedi matin et pourrait être étrenné par les hommes de Philippe Montanier lors du match face à Auxerre dans la soirée (21h, 37e journée de Ligue 1). Toulouse, 13e de Ligue 1, s’est solidement maintenu un an après sa remontée dans l’élite et s’est même qualifié pour la Ligue Europa après son titre en Coupe de France.