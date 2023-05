Ligue 1: Toulouse annonce la réintégration d’Aboukhlal et clôt l’enquête interne à son sujet

Toulouse a officialisé ce jeudi la réintégration de Zakaria Aboukhlal au sein du groupe professionnel entraîné par Philippe Montanier. L’attaquant marocain s’est entretenu avec Laurence Arribagé, avec qui il a eu une altercation lors des célébrations de la victoire en Coupe de France. L’enquête interne ouverte à son sujet est close.

Toulouse va pouvoir compter sur Zakaria Aboukhlal pour son déplacement à Nice, dimanche, lors de la 36e journée de Ligue 1 (15h). Le club de la ville rose a annoncé ce jeudi avoir réintégré l’attaquant de 23 ans au groupe professionnel entraîné par Philippe Montanier. Le TFC précise que l’international marocain (17 sélections, 3 buts) a rencontré Laurence Arribagé, l’adjointe au maire chargée des sports, avec qui il a eu une altercation lors des festivités au Capitole après la victoire en finale de la Coupe de France contre Nantes (5-1).

La rencontre entre Zakaria Aboukhlal et Laurence Arribagé a eu lieu en présence de la direction du club. Après cette réunion, Toulouse a décidé de clore l’enquête interne ouverte au sujet de son joueur, auteur de 13 buts et cinq passes décisives en 39 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues).

Laurence Arribagé souhaite "tourner la page"

Laurence Arribagé a également réagi en postant un message sur les réseaux sociaux. "Suite à l’article de RMC, je confirme avoir échangé avec le joueur du TFC et le club. Je souhaite tourner la page de cet incident qui m’a beaucoup affectée moi et mes proches. Pour moi, le sujet est clos et je ne m’exprimerai plus sur le sujet. Merci de respecter ma décision", a écrit l’élue. RMC Sport maintient l’ensemble de ses informations publiées lundi dans ce papier.