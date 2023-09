Lens: "Des joueurs ne sont pas à leur niveau", regrette Franck Haise après la défaite à Monaco

Après le lourd revers du RC Lens à Monaco (3-0) samedi pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, le coach des Sang&Or, Franck Haise, reconnaît que ses joueurs ne sont pas au niveau espéré après un exercice 2023-2023 flamboyant.

"Si les joueurs attendent que Fofana ou Openda soient là contre Metz, ils vont attendre longtemps…" Pour Franck Haise et le RC Lens, le début de saison sans leurs ex-stars parties vers d’autres aventures, est dur. Très dur. Samedi, les dauphins du PSG ont concédé à Monaco leur troisième défaite en quatre matchs, soit seulement une de moins que durant toute la saison passée. Battus 3-0 au stade Louis II, les Sang&Or n’ont rien montré de rassurant pour l’avenir : "C’est un collectif qui est aux abois et qui, contrairement à Monaco, n’a pas bien entamé ce match. En tout cas pas suffisamment fort", reconnaît Franck Haise.

"Chacun doit prendre ses responsabilités"

Le manager général lensois regrette surtout la passivité de ses joueurs sur les coups de pied arrêtés, à l’origine de deux des trois buts monégasques : "On a été dépassé sur les phases arrêtées. Depuis novembre dernier on avait pris qu’un but de cette façon sur une vingtaine de matchs. Et là en peu de temps, on en prend beaucoup. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il y a assez de cadres, de joueurs capables de bien faire…"

Si Franck Haise refuse de dramatiser la situation, il reconnaît que des "joueurs ne sont pas à leur niveau." Aussi parmi les recrues que chez les joueurs si performants la saison passée. Dix-septième de Ligue 1, Lens affrontera le FC Metz le 16 septembre après la trêve internationale.