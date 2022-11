Les révélations du père de Kylian Mbappé sur ses débuts à Monaco: "Il pleurait tous les jours"

Dans une interview à France Football, Wilfrid Mbappé raconte "le plus dur" des débuts professionnels de Kylian Mbappé à Monaco.

Juste avant d'exploser à l'AS Monaco sous la houlette de Leonardo Jardim, Kylian Mbappé avait dû prendre son mal en patience. Malgré son jeune âge et sa réputation déjà énorme au sein du club de la Principauté, l'adolescent s'était parfois retrouvé sur le banc de touche ou en-dehors de l'effectif. Une situation qui était difficile à vivre pour le futur champion du monde, selon son père Wilfrid Mbappé, qui s'est confié dans France Football.

"Avec les problèmes rencontrés au début à Monaco par Kylian, qui s'est retrouvé sur le banc, la situation était compliquée pour moi et pour lui, raconte Wilfrid Mbappé. C'était son premier couac. Il pleurait tous les jours. Mais le plus dur, c'est qu'il n'y avait pas trop d'explication. Je me refusais à intervenir car je me mettais aussi dans la peau du coach, qui n'aime pas trop quand les parents s'en mêlent."

"Je m'en voulais"

"Cette solidarité de collègues, j'ai pourtant fini par l'envoyer balader quand j'ai vu Kylian s'enfoncer, ajoute le père. Pour tenter de trouver une explication. Et une solution. Je m'en voulais car j'avais le sentiment de ne pas avoir bien préparé cette étape. Je ne m'inquiétais pas trop car tout le monde continuait de m'appeler pour l'accueillir en cas de départ de Monaco. Mais sans doute aussi était-il trop gentil."

Kylian Mbappé, lancé dans le monde professionnel en décembre 2015, a fini par enchaîner les titularisations et les buts à partir d'octobre 2016. Ce qui lui a permis d'obtenir un bilan de 26 buts et 14 passes décisives lors de cette saison.