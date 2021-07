Ligue 1: Bordeaux et Angers plutôt optimistes après leur passage devant la DNCG

Rétrogradés en Ligue 2 à titre provisoire par la DNCG, les Girondins de Bordeaux et Angers ont défendu leur projet ce lundi matin à la LFP. Les deux clubs sont ressortis relativement confiants.

Journée capitale ce lundi pour l’avenir de Bordeaux et Angers. Après avoir été rétrogradés administrativement et temporairement en Ligue 2, les deux clubs étaient attendus pour présenter leur projet à la LFP. Du côté des Girondins, Gérard Lopez est arrivé avec son avocat et Frédéric Longuépée. Après plus d’une heure de réunion, l’homme d’affaire luxembourgeois est sorti assez optimiste sur les échanges qu’il a pu avoir avec la LFP. A savoir que cette réunion n’était pas l’appel devant la DNCG (qui aura lieu dans l’après-midi) mais une réunion consultative du dossier de reprise du club des Girondins de Bordeaux.

Ce lundi à 17h, l’ancien propriétaire du Losc sera à la Fédération Française de Football pour la réunion d’appel devant la DNCG où il sera plutôt question du budget prévisionnel. Les deux réunions sont liées car la LFP est consultée et son avis compte dans la décision finale.

Angers fixé sur son sort lundi après-midi ?

Du côté d’Angers, après avoir vu son budget prévisionnel retoqué par la DNCG, le SCO passait aussi son oral de rattrapage ce lundi matin à 10 heures en appel. Un entretien qui a duré une heure, en présence du président Saïd Chabane et du président délégué Philippe Caillot. Durant cette nouvelle audition le club a pu fournir de nouveaux documents. Notamment celui qui atteste le versement sur son compte des 8,5 millions d’euros après le transfert de Rayan Aït-Nouri à Wolverhampton. Une source proche du club du Maine-et-Loire précise que ce rendez-vous s’est "très bien passé et qu’une réponse du gendarme financier du football français pourrait intervenir dès ce lundi après-midi."

Reste à savoir si la direction angevine a aussi convaincu les membres de la commission sur son emprunt bancaire en plus des fonds propres de Saïd Chabane, pour combler les sept millions d’euros budgétés pour la vente de joueurs. Le flou persiste sur ce dernier point. S’ils sont finalement maintenus en Ligue 1, Bordeaux et Angers débuteront leur saison face à Clermont et Strasbourg.