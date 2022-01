Ligue 1: Montpellier-Troyes également reporté

Un troisième match de la 20e journée de Ligue 1 a été reporté en raison de trop nombreux cas de Covid: prévu dimanche à 15h, Montpellier-Troyes se jouera à une date ultérieure.

Il n’y aura que sept matchs (et peut-être moins) ce week-end lors de la 20e journée de Ligue 1. Après Lille-Lorient et Angers-Saint-Etienne (reprogrammé le 26 janvier), la rencontre entre Montpellier et Troyes, a été reportée ce vendredi en raison de trop nombreux cas de Covid dans les rangs de l’Estac.

La Ligue de football professionnel (LFP) a officialisé la nouvelle ce vendredi matin après avis de la commission nationale covid FFF. "La nouvelle date et l’horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement", indique la LFP.

Le club de l’Aube avait demandé le report du match jeudi après avoir décelé treize cas positifs au sein de son effectif. La commission Covid a accédé à cette demande. Le protocole sanitaire précise en effet qu’une rencontre ne peut pas se jouer si un club n’a pas 20 joueurs disponibles sur une liste de 30 transmise au début de saison à la Ligue. Une nouvelle version du protocole a été mise à jour cette semaine en conservant cette règle mais en ajoutant des tests obligatoires pour les effectifs à deux jours du match. Le protocole précise également que tout élément sanitaire nouveau sera pris en compte jusqu’à cinq heures du coup d’envoi.

Irles attendra pour ses débuts

Cette décision va donc retarder les grands débuts de Bruno Irles sur le banc troyen. L’ancien défenseur a été nommé entraîneur cette semaine en remplacement de Laurent Batlles, démis de ses fonctions d’un commun accord avec le club en raison de divergences de vues.

"On a échangé avec Laurent sur la vision du club, celle de nos actionnaires, notre vision et on a eu pas mal de désaccords sur le futur, a déclaré Aymeric Magne, président éxecutif du club cette semaine. Dans ce cadre-là, on a pris nos responsabilités de chaque côté et on a décidé de se séparer. C'était aussi un timing. Il reste dix-neuf matches."