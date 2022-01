Ligue 1: Angers-ASSE bien reporté malgré le nouveau protocole sanitaire

Malgré le nouveau propotocole sanitaire, la rencontre de Ligue 1 entre Angers et Saint-Etienne est bel et bien reporté, la décision étant actée sur la base de l'ancien protocole.

Malgré l’application du nouveau protocole sanitaire qui impose des tests à tout le monde à 48h des matchs, le match Angers-St Etienne, reporté vendredi 31 décembre par la Ligue, va bien être reprogrammé ultérieurement. Le report ayant été acté sur la base de l’ancien protocole, il n’est pas possible de modifier cette décision sur la base d’un protocole postérieur à la demande. Au moment de l'annonce du report, le club de l'Anjou ne comptait pas moins de 19 cas positifs.

>> Le sport face au covid en direct

Une reprise éparpillée

Le cluster a fortement perturbé la reprise du SCO depuis le 30 décembre. Alan Berrou, le préparateur physique angevin, a expliqué à Ouest-France que la reprise s'était faite au fur et à mesure, avec un groupe séparé en deux. Doumbia, Capelle, Brahimi, Taibi et les jeunes Borne, Meddah, Magri et Corduan forment le premier, de huit éléments, épargnés par le virus. Le second a eu le feu vert médical d’après-Covid pour reprendre : les cinq forfaits de Montpellier (Cabot, Cho, Mangani, Petkovic, Mendy), ainsi que Bamba et Manceau.

Les autres devraient suivre au fil de la semaine, après validation médicale. "On récupère des des joueurs à des moments différents, donc pas au même niveau de reprise"​, précise Alan Berrou. Les Angevins n'ont plus joué depuis la défaite à Montpellier (4-1), le 22 décembre dernier.