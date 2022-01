Reims: les excuses d'Ekitike après son carton rouge en Coupe de France

Exclu pour un mauvais geste face à Thaon, Hugo Ekitike s'est excusé sur les réseaux sociaux après la qualification de Reims pour les 8es de finale de la Coupe de France.

Hugo Ekitike fait son mea culpa. Exclu face à Thaon lors du 16e de finale de la Coupe de France, le jeune attaquant rémois a présenté ses excuses sur Twitter après son coup de sang. "J’ai fait une grossière erreur ce soir… Je demande pardon à mes coéquipiers de les avoir abandonnés dans le challenge et aux fans qui nous soutiennent contre vents et marées depuis le début… On apprend tout au long de sa carrière et de sa vie, on ne m’y reprendra plus !", a expliqué le Rémois de 19 ans.

Exclu pour un coup de tête

Alors qu'on joue la 67e minute du match entre le pensionnaire de National 3 et le club champenois, Hugo Ekitike assène un coup de tête à destination de Wilfried Rother, le capitaine de Thaon. Son exclusion n'a pas eu d'incidence sur le match puisque Reims s'est qualifié dans les ultimes instants sur un but de Fraser Hornby, entré en jeu quelques secondes auparavant.

Ce coup de sang vient polluer la bonne saison de l'attaquant rémois, auteur de huit buts et trois passes décisives en 18 rencontres de Ligue 1. Il a notamment inscrit le but de la victoire au Groupama Stadium face à l'OL (1-2) et a terminé l'année 2021 en marquant au Vélodrome face à Marseille (1-1). Un match où il avait d'ailleurs célébré devant les ultras marseillais.