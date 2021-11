Ligue 1: suivez OM-Metz en direct

Le message ferme du club envers les supporters après les incidents en tribunes

Dans un entretien donné ce dimanche à La Provence, le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, appelle les supporters marseillais à cesser les jets de projectiles en tribunes, trois jours après de nouveaux incidents survenus face à la Lazio en Ligue Europa.

"Dès qu’on identifie quelqu’un, il sera interdit de stade, insiste Cardoze. Envoyer une boulette de papier sur le terrain ou sur un adversaire, c’est un manque de respect envers l’OM, envers les joueurs qui font le maximum pour gagner, envers le travail de Jorge Sampaoli. Il faut que ces jets cessent. On compte sur la responsabilité de chacun. On ne peut pas être supporter de l’OM et prendre le risque que le club se voie infliger une sanction qui va entacher sa saison."