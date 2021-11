OM-Lazio: "Conséquences", le film RMC Sport du nul rageant des Marseillais

Découvrez "Conséquences", le film RMC Sport sur le match nul obtenu par l’OM face à la Lazio Rome (2-2) jeudi soir, lors de la quatrième journée de la Ligue Europa, avec des images inédites de la rencontre.

Quatre nuls en autant de rencontres de Ligue Europa: la campagne européenne de l’Olympique de Marseille cette saison n’est pour l’instant qu’une série de frustrations. Le match face à la Lazio Rome, jeudi soir (2-2), n’a pas fait exception: largement dominateurs en première période, les Phocéens ont pourtant fini par être menés. Ils ont dû batailler pour revenir au score, mais restent toujours en course pour une qualification au prochain tour.

Dans un Vélodrome bouillant, l’OM s’était parfaitement lancé en ouvrant le score sur penalty d’Arkadiusz Milik et a séduit le public en multipliant les occasions. Mais les hommes de Jorge Sampaoli se sont sabordés en encaissant un but "au pire moment possible", au bout du temps additionnel de la première période, après un cafouillage dans la surface.

Payet, héros suspendu

Un contrôle grossier de William Saliba au retour des vestiaires a permis aux Italiens de prendre les devants, par l’intermédiaire de Ciro Immobile. Dos au mur, l’OM a alors poussé et s’en est remis à son leader d’attaque, Dimitri Payet, pour sortir la tête de l’eau. Auteur du but de l’égalisation dans un angle fermé, le Réunionnais a failli offrir la victoire aux siens dans les dernières secondes de la rencontre, mais a heurté la transversale.

Ce match non-maîtrisé, même si emballant dans le contenu, a de lourdes conséquences sur le futur européen de l’OM cette saison. Pour espérer poursuivre son aventure en Ligue Europa, il faudra très probablement s’imposer à Galatasaray dans deux semaines. Ce sera ça sans Payet, suspendu pour le voyage en Turquie à cause d’un carton à la dernière seconde…