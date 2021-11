OM: le message ferme du club envers les supporters après les incidents en tribunes

Dans un entretien donné ce dimanche à La Provence, le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, appelle les supporters marseillais à cesser les jets de projectiles en tribunes, trois jours après de nouveaux incidents survenus face à la Lazio en Ligue Europa.

Jorge Sampaoli avait déjà haussé le ton jeudi soir. Après le nul concédé par l’OM face à la Lazio Rome (2-2) en Ligue Europa, l’entraîneur argentin avait dénoncé l’attitude de certains supporters marseillais, coupables d’avoir provoqué l’interruption de la rencontre en première période. En cause : des incidents en tribunes avec semble-t-il des projectiles lancés sur la pelouse. "C'est dommage, ça n'avait pas de sens, avait regretté Sampaoli. On contrôlait le match. Ça a été contre nous. Les gens devraient profiter du match, ne pas faire ça. Ce type de comportement me paraît ridicule."

Brièvement stoppée, la rencontre avait pu reprendre après un appel au calme général, mais cet épisode est venu s’ajouter à d’autres incidents survenus en début de saison. Fin septembre, OM-Galatasaray avait été momentanément arrêté en raison de jets de fumigènes et de projectiles. L’UEFA avait en conséquence ordonné la fermeture de la tribune Nord du Vélodrome pour la réception de la Lazio, avant de se mettre d’accord avec l’OM pour que 10.000 enfants soient invités à la place des ultras. Mais tout ne s’est donc pas passé comme prévu.

"Il faut que ces jets cessent"

"C’était une belle fête, on a entendu le "Aux Armes" repris par les enfants. Il était important de leur donner l’occasion de venir au stade dans un très gros match et la Lazio a salué cette initiative. Malheureusement, un fumigène a été allumé. Un de trop. On a identifié le porteur, un gamin de 10 ans, explique ce dimanche Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, dans un entretien donné au journal La Provence. Il pénalise le club, son club, les autres enfants ; il sera interdit de stade. Ce comportement est inacceptable. On réfléchit à rééditer cette expérience. On ira chercher les clubs dont les enfants se sont bien comportés."

Le message se veut ferme : "Dès qu’on identifie quelqu’un, il sera interdit de stade, insiste Cardoze. Envoyer une boulette de papier sur le terrain ou sur un adversaire, c’est un manque de respect envers l’OM, envers les joueurs qui font le maximum pour gagner, envers le travail de Jorge Sampaoli. Il faut que ces jets cessent. On compte sur la responsabilité de chacun. On ne peut pas être supporter de l’OM et prendre le risque que le club se voie infliger une sanction qui va entacher sa saison."