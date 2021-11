OM-Metz: Antonetti totalement sous le charme de Payet, un "joueur de classe mondiale"

Frédéric Antonetti s’est satisfait d’avoir vu Metz accrocher l’OM (0-0) ce dimanche au Vélodrome lors de la 13e journée de Ligue 1. L’entraîneur messin était heureux d’avoir contenu le très talentueux Dimitri Payet, un joueur de classe mondiale selon lui. Un bel éloge de la part du technicien mosellan.

L’OM a raté le coche ce dimanche au Vélodrome contre Metz (0-0) lors de la 13e journée de Ligue 1. Si Gerson aurait pu retrouver la confiance avec un but finalement refusé par l’arbitre, Frédéric Antonetti s’est réjoui de la bonne prestation de son équipe malgré la grosse demi-heure passée en infériorité numérique après l’expulsion de Jemerson. Parmi les gros motifs de satisfaction du coach des Grenats, avoir bien résisté face à Dimitri Payet. L’entraîneur de Metz en a profité pour se montrer dithyrambique envers le meneur de jeu marseillais.

"La satisfaction vient du fait que le seul danger que l’on pouvait avoir quand on était à onze contre onze c’était Payet. C’est un joueur hors-norme, un joueur de grande classe et de talent… de classe mondiale, s’est enthousiasmé Frédéric Antonetti lors de son passage en conférence de presse. Pour le reste, il n’y a pas trop de danger. Cela reste de bons joueurs mais voilà. Je mettrais aussi Guendouzi dans les grands joueurs. Après le reste, ce sont de bon joueurs mais sans plus."

Et le Corse d’en rajouter une couche sur l’immense talent, à ses yeux, de Dimitri Payet. Non sans un joli mot pour Mattéo Guendouzi: "Payet c’est un joueur de classe mondiale. Le reste ce sont de très très bons joueurs mais celui qui fait la différence, c’est Payet. Même un aveugle le voit. Pas besoin d’être un expert pour voir ça. Guendouzi, pour moi, c’est aussi un joueur de classe mondiale, a lancé Frédéric Antonetti. […] Je ne suis pas là pour analyser les joueurs marseillais mais il y a de très bons joueurs. La classe mondiale c’est Payet mais il n’a pas non plus toujours été un joueur de classe mondiale et a mis du temps pour y arriver."

Antonetti: "Notre plan de jeu était de contrarier Payet"

Sans un énorme raté et une action assez incroyable de Kiki Kouyaté, auteur d’un sauvetage sur la ligne de but marseillaise, Metz aurait même pu repartir avec une victoire précieuse en vue du maintien. Reparti du Vélodrome avec un point, Frédéric Antonetti s’en contentera. L’équipe messine a répondu présent face à l’OM et a su contenir Dimitri Payet dont le compteur but reste bloqué à six en L1.

"Quand Payet reçoit le ballon dans l’interligne c’est dangereux. Under a aussi des qualités d’accélérateurs, Milik a des qualités mais n’a pas été très bien servi car on a empêché de le servir, a encore expliqué le technicien des Grenats. Notre plan de jeu était de contrarier Payet. Le peu de fois où il a touché le ballon, il se passe quelque chose. Notamment il tire sur la barre. Nous on essayait de récupérer des ballons et d’aller très très vite vers l’avant. Voilà l’histoire du match du jour."

Malheureusement pour Frédéric Antonetti et le FC Metz, la victoire de Saint-Etienne contre Clermont (3-2) a fait chuter le club mosellan à la dernière place du classement en Ligue 1. Cruel pour cette équipe messine qui avait pourtant fait un bon match contre l’OM de Dimitri Payet.

Après la trêve internationale, les pensionnaires du stade Saint-Symphorien recevront Boreaux puis se rendront à Nice en championnat. Bonne nouvelle le groupe de Frédéric Antonetti, Dimitri Payet ne jouera pas.