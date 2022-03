Mbappé, la FFF, le PSG... l'interview intégrale de Platini chez Rothen s'enflamme sur RMC

Michel Platini était l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme jeudi sur RMC. Durant deux heures, l'ancien numéro 10 des Bleus est revenu sur toute l'actualité du football. Interview.

Michel Platini, que faites-vous aujourd’hui ?

"J’ai 67 ans. Je suis à la retraite. Je me suis retiré de toutes les affaires. J’ai déménagé à Cassis l’année dernière. Comme je suis né dans un café, j'ai toujours aimé avoir un restaurant. Il y a eu une opportunité. J'ai eu cette opportunité du Bistrot de Nino à Cassis. On a une belle équipe. Je m'en occupe. Dans l’actualité du foot, c’est un peu plus difficile de se passionner avec la pandémie, la guerre… J’ai un peu lâché. J’avais d’autres centres d’intérêt que le football. J’ai pris un peu de recul."

Avez-vous la sensation de manquer au football ?

C'est difficile parce que j'ai tout fait. Il me faut quelque chose de nouveau, qui me plaise pour que je me relance quelque part.

Pourriez-vous briguer la présidence de la FFF ?

C'est compliqué, il faut aller aux élections, bouger, aller voir les gens, avoir un programme... Pour l'instant il y a un président (Noël Le Graët) donc on verra. Si ça vient de moi-même non, si on vient me chercher, il faut réfléchir. Je ne demande pas à ce qu'il y ait un mouvement populaire. Ne m'embêtez pas avec ces questions.

Un avis sur Noël Le Graët ?

Il n'a pas pris position, il a pris ma place. J'étais vice-président de la FIFA, qui sait qui est membre à la FIFA maintenant?

Que vous inspire le vestiaire du PSG ?

Je n’ai pas vu le match aller contre le Real Madrid mais j’ai vu le match retour. J'ai trouvé que Paris avait bien joué. Ils ont commis trois erreurs : le gardien (Donnarumma), Marquinhos et une erreur collective. Sur le 2e but de Benzema, il y a six joueurs autour de lui. Il est tout seul, personne ne le marque. Ce sont ces trois erreurs qui ont fait perdre le PSG. Ce sont des détails. En revanche sur le match de Monaco, là j’ai senti qu’il y avait un petit problème. Je pense que le problème Monaco vient des sifflets du Parc (face à Bordeaux, ndlr). Quand dans ton stade, devant ton public, tu es sifflé par tes supporters, c’est très compliqué. Les sifflets, on les comprend mais c'est compliqué. Un joueur est un être humain, il a une âme, une réflexion. Le vestiaire d'aujourd'hui, n'est pas le même qu'à notre époque.

Comprenez-vous les sifflets contre Lionel Messi ?

Lui aussi les comprend mais ça fait mal. Moi aussi j'ai été sifflé au Parc des Princes. Mais je n'ai jamais été sifflé ni à Saint-Etienne, ni à la Juventus. On a le droit de siffler. Le client est roi. Moi je ne le ferais pas. Tout le monde a le droit de siffler, d'insulter... Le terrain de football est un exutoire. On a le droit mais tu le vis mal. Léo est venu pour faire plaisir à Paris. Il y avait peut-être d'autres équipes qui le voulaient. C'est très dur. Je pense que les joueurs de Paris ont vachement souffert de ça lors du match à Monaco.

Messi a-t-il fait une erreur en signant au PSG ?

Il fait ce qu’il veut. C’est vrai que c’est l’enfant de Barcelone comme Ronaldo était l’enfant de Madrid. Ils ont décidé de partir. Je peux me mettre à leur place. Moi quand j’ai quitté la Juve, j’ai arrêté. J'avais 32 ans. Barcelone et l’OM me voulaient. C’est compliqué pour un joueur comme Léo, quand tu arrives à 34 ans, tu sais que tu vaux cher. Mais est-ce que tu vas jouer aussi bien que par le passé ? Je me suis posé cette question, je savais que je ne jouerai pas aussi bien que par le passé alors que j’allais gagner plus qu’avant. C’est compliqué. Agnelli m’a demandé : "Tu restes avec nous?" J’ai dit non, j’arrête. Lionel a choisi d’avoir un nouveau challenge. C’est bien pour le football français qu’il soit venu jouer en France. Mais il ne jouera jamais aussi bien qu’il y a 5-6 ans.

Parlons de Kylian Mbappé. Quel regard avez-vous sur son niveau ?

On a vécu 15 années extraordinaires avec deux joueurs exceptionnels qui ont tout gagné, Ronaldo et Messi. Il est en pole position pour le futur. L'avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir. On le sent un peu trop focalisé. Il faut qu'il s'amuse, qu'il se fasse plaisir. Je ne connais pas Kylian, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais je lis certaines choses. C'est vrai qu'il veut tout gagner. C'est bien qu'il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner mais je ne le disais pas. C'est le meilleur joueur français actuellement. Il a tout pour être le meilleur, pour être Ballon d'or plusieurs fois.

A quel poste est-il le meilleur ?

Aujourd’hui, on se focalise sur sa vitesse. Pour utiliser sa vitesse, il faut qu’il ait des bons passeurs à côté. Neymar et Messi donnent de très bons ballons. S’il n’a plus ces joueurs-là, il faudra qu’il soit plus égoïste. Aujourd’hui, il a plus que des qualités physiques. Il a la vision, le jeu de tête, les deux pieds. Pour l’instant on focalise sur la vitesse.

Il est en fin de contrat. Que conseil lui donneriez-vous pour son avenir ?

Il faut qu'il fasse ce dont il rêve, ce qu'il a envie de faire. Il est en fin de contrat. Je pense que c'est bien qu'un joueur soit en fin de contrat. Avec Rolland (Courbis, ndlr), on a fait grève dans les années 70 pour que les joueurs aient des contrats à temps, parce qu'avant c'étaient des esclaves des clubs. Moi je suis allé à la fin de mes contrats tout le temps ! Kylian peut faire ce qu'il veut.

Quel regard portez-vous sur l’évolution de l’équipe de France ?

J’ai été sélectionneur. J’ai une entière confiance en Didier (Deschamps). Je ne me pose pas les questions. Il a prouvé qu’il était un très grand sélectionneur. Il a gagné la Coupe du monde. Il connait le groupe beaucoup mieux que moi. Je regarde le match comme un supporter.

Si vous êtes président de la FFF, vous le gardez ?

Il faut que je vois avec Zinédine (rires).

Noël Le Graët dit que Zidane sera sélectionneur de l’équipe de France un jour…

C’est la logique. Ce sera un bon sélectionneur s’il a des bons joueurs.

Gérer les ego, c’est difficile ?

C’est compliqué. Il y a des sensibilités différentes. Il faut gérer. Quand j’étais sélectionneur, gérer les deux attaquants, Papin et Cantona, n’était pas simple. Il faut être réfléchi et dire les choses au bon moment.

Estimez-vous qu’il y a un manque de reconnaissance envers les anciens ?

C'est très français. A l'étranger, il n'y a pas ça. Même quand un président de club vient, il oublie le passé, les anciens joueurs, les anciens dirigeants.

Vous, l’ancien Vert, auriez-vous pu être entraîneur de l’OL ?

Oui.

Vous verriez donc d’un bon œil la possible arrivée de Zinédine Zidane au PSG alors qu’il est de Marseille ?

Zinédine fera ce qu’il voudra faire. Ça ne me choquerait pas. Je ne suis pas supporter marseillais ou parisien.

Vous avez été un opposant au VAR. Etes-vous toujours contre ?

Dans l'absolu oui. Ça règle des problèmes, ça créé d’autres problèmes, ça en déplacent… Je pense que l'erreur de l'arbitre fait partie du jeu. Un arbitre a le droit de louper une décision comme un attaquant a le droit de louper un but. Dans l'idéal, on devrait mettre la VAR sur les lignes, ce que l'arbitre ne peut pas voir. Mais pas sur l'interprétation, la faute, la main... Sur la Goal Line Technology, c'est une bonne chose. De même c'est compliqué pour un arbitre de voir un hors-jeu. Donc si on devait trouver un compromis entre les pros et contre, on devrait instaurer la VAR sur les lignes et pas sur les interprétations.

Que pensez-vous du projet d’une Coupe du monde tous les deux ans, le projet de Gianni Infantino avec Arsène Wenger à sa tête…

Je connais les personnages donc on ne va pas parler d'eux... C'est compliqué. Ceux qui en ont besoin, ce sont les Fédérations parce qu’elles gagnent plus d’argent. En revanche les joueurs sont moins disponibles pour les clubs qui les payent. C’est compliqué. Je rejoins ce qu’a dit Kylian Mbappé : c'est la rareté qui fait la beauté. Quatre ans, c’est un cycle qui date depuis toujours, je ne vois pas pourquoi on le changerait. Il y a d'autres contraintes avec l'Euro, les JO, les partenaires...

Vous êtes contre le projet de la Super League ?

J'ai dit que le football n'appartient ni à l'UEFA, ni à la Fifa. Il appartient à tout le monde. Le Tour de France appartient à un journal qui s'appelle L'Equipe (au groupe ASO). Vous, RMC, vous pouvez créer une Coupe d'Europe. Rien ne les (les clubs) empêche d'avoir une compétition. C'est à l'UEFA de tenir ses clubs pour garder les compétitions qui existent. Il ne faut pas faire de ligue fermée.

Si vous étiez le patron du PSG, vous pourriez changer quoi pour que le club réussisse ?

Je ne suis pas le Cheikh déjà... C'est difficile de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Ils ont une ligne d'attaque Messi-Neymar-Mbappé. Si en mettant trois des meilleurs joueurs du monde, tu ne gagnes pas, qu'est-ce que tu dois faire ? Peut-être avoir une réflexion plus en profondeur sur la façon de jouer plutôt que de prendre des noms. Moi, Neymar, Messi et Mbappé, je préfère les voir les uns contre les autres. Parce qu'il y a au moins du piment. Je préfère voir Messi contre Ronaldo. Après ils ont 12 points d'avance en championnat. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de loupé. Un match, c'est un match. En Coupe d'Europe, quand tu joues contre le Real Madrid, ce n'est pas parce que tu es PSG que tu vas gagner. Il ne faut pas être méchant avec le PSG. Le Prince Al Thani a fait de Paris un grand club. Nasser Al-Khelaïfi a fait de Paris un grand club. Ils ont un beau stade, une belle pelouse. Ils sont peut-être orientés vers le bling bling pour être négatif... Ouvrir un truc sur la 5e avenue à New York, je ne suis pas sûr que ce soit très important. Je ne sais pas ce que je changerais mais ils ont fait un grand club.