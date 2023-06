Monaco: Jakobs écarté par Clement à cause de son comportement

L’arrière gauche de l’AS Monaco, Ismail Jakobs, ne participera pas au dernier match de la saison samedi face à Toulouse au stade Louis II (21h). L’Allemand a été écarté par Philippe Clement en raison de son comportement.

Philippe Clement s'est agacé cette semaine du "comportement inapproprié" de certains joueurs dans ce sprint final crucial pour l'AS Monaco. En tête, Ismail Jakobs qui a été renvoyé au vestiaire en plein entraînement en début de semaine. Écarté du groupe, le joueur de 23 ans n'a plus participé aux entraînements collectifs depuis et ne sera pas convié non plus à la réception du TFC, samedi soir lors de la 38eme et dernière journée de Ligue 1.

"Il a été sanctionné, ne jouera pas contre Toulouse, a confirmé l'entraîneur Philippe Clement, jeudi en conférence de presse. C'est clair que ce n'était pas bien. Il l'a compris. Mais ça restera en interne. Quand des choses ne sont pas professionnelles et qu'on le sait, on sanctionne toujours."

Clement comprend la colère des supporters

Ce jeudi dans un communiqué, les Ultras Monaco 94 ont pointé le manque de professionnalisme de leurs joueurs : "Certains se plaignent de ne pas avoir assez de temps de jeu alors que nous savons qu'ils passent plus de temps au bar que nous." Une colère que le coach monégasque comprend : "C'est normal que les supporters ne soient pas contents vus nos résultats. Le début de semaine a été tendu, avec beaucoup de frustration et de déception. Mais les grands joueurs réagissent toujours dans les moments difficiles."

Bien partie pour être sur le podium cet hiver, l’équipe monégasque a enchaîné les mauvaises prestations depuis la fin du mois d’avril. Relégué en 6eme position, Monaco jouera très gros face à Toulouse. L'ASM pourrait être privée de Coupe d’Europe la saison prochaine.