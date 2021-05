Monaco rend hommage au président du club des supporters

Entre la victoire face à Rennes dimanche en Ligue 1 et la finale de la Coupe de France ce mercredi face au PSG, Monaco est endeuillé par le décès du président du Club des supporters de l’ASM.

Président du Club des supporters de l’AS Monaco, Jean-Paul Chaude est décédé dimanche soir après la rencontre opposant les joueurs de la Principauté et Rennes (2-1). Une peine immense pour le Club des supporters. "Pas plus tard qu'hier après-midi (dimanche), il nous exprimait sa grande déception de ne pouvoir se rendre au Stade de France mercredi. Il avait fait toutes les finales depuis qu'il en a avait eu la possibilité..." déplorait ce lundi matin, auprès de RMC Sport, un membre du CSM.

Sur Twitter, le CSM a réagi par ces mots : "Hier soir, après la victoire face au Stade Rennais, la passion du football a emporté soudainement notre bien aimé Président, Jean-Paul Chaude. L'un des plus grand supporter de l'Histoire de l'AS Monaco s'en est allé rejoindre les étoiles. Supporter depuis toujours, président du CSM depuis 10 ans, Jean-Paul avait un amour pour son club inébranlable dans les défaites comme dans les victoires. Son absence laissera un immense vide. Notre tristesse est des plus profonde. Le Bureau du CSM souhaite adresser ses plus sincères condoléances à sa fille, ainsi qu'à toute sa famille. JP tu nous manqueras terriblement..."

Le club, endeuillé, a lui publié un communiqué : "C’est avec une immense tristesse que l'AS Monaco a appris le décès de Jean-Paul Chaude, le Président du Club des Supporters de l’AS Monaco, décédé ce dimanche. Grand amoureux du maillot à diagonale, Jean-Paul avait été un membre actif de plusieurs associations de supporters avant de rentrer au CSM et d’en être élu président il y a dix ans. Fidèle supporter Rouge et Blanc, il ne manquait jamais un match et était de tous les déplacements. Sa passion inaltérable était communicative et faisait de lui un soutien à part dans l’histoire du Club. A sa fille, à sa famille et à ses proches, aux membres du Club des Supporters, l’AS Monaco présente ses plus sincères condoléances."

L’idée d’un hommage lors de la finale de la Coupe de France

La disparition de Jean-Paul Chaude a également bouleversé le vestiaire, à l'image du capitaine Wissam Ben Yedder: "Reposez en paix Jean-Paul, heureux d'avoir pu déjeuner avec vous encore très récemment Cœur rouge" a t-il publié sur Twitter ce lundi midi. Le CSM et le club de l'AS Monaco collaborent afin de proposer à la FFF un hommage ce mercredi lors de la finale de Coupe de France, face au PSG.